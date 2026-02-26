高德智感亮相德國IWA戶外用品展 樹立行業新標桿

ApexVision是高德智感歷經二十余載，在軟硬件領域持續攻堅的技術結晶，目前已全面應用於狩獵系列產品，其中旗艦機型TU1260MS的表現尤為亮眼，為用戶帶來標桿級的超清觀測體驗。該技術搭載全新ApexCore S1探測器，熱靈敏度達＜15mK的超高水准，即便溫度出現細微變化也能精准識別。為配合這一全新高靈敏度傳感器，高德智感還研發了多項核心軟件技術以實現性能進階：全新Nexus 1.0圖像處理平台，以及基於人工智能的Hyper-Light 2.0場景優化算法。後者可針對全黑、低光環境專門調校，能提升畫面細節、強化邊緣輪廓並抑制噪點。

德國紐倫堡2026年2月26日 /美通社/ --熱成像領軍企業高德智感將攜搭載ApexVision技術的全新戶外系列產品，重磅亮相德國IWA戶外用品展(IWA Outdoor Classics)。該全新技術為紅外成像畫質帶來超清革新。除文字介紹外，高德智感還將在展會現場通過實景體驗環節，全方位展示其技術特性與產品功能。誠邀您蒞臨4A-511展位，親身體驗全新輕量化Orion C系列前串式熱成像儀。

軟硬件的雙重升級，讓產品在各類天氣條件下均可實現變焦性能提升，細節保留更完整，動態場景下的延遲與模糊問題也得以改善，且能夠對目標進行實時觀測，呈現高對比度、低噪點的清晰畫面。高德智感並非止步於技術宣講，更希望通過現場實景讓各界感受到ApexVision的實力。

IWA展會體驗環節

本屆IWA戶外用品展期間，到訪嘉賓可前往4A-511展位，親身體驗搭載ApexVision技術的全新Orion C系列緊湊型熱成像儀。該系列產品作為日間瞄准鏡的外接配件，僅重285克，兼具堅固耐用、整夜續航、快速啟動、卓越畫質等優勢。