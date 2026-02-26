FxPro 與 McLaren Racing 延續策略合作夥伴關係

全球頂尖的經紀商，將繼續與連續兩年奪得一級方程式賽事總冠軍的車隊並肩馳騁。 倫敦2026年2月26日 /美通社/ -- FxPro 是全球頂尖的網上交易平台，欣然宣佈與 McLaren Mastercard 一級方程式車隊延續成功的合作關係，令這段長達十載的結盟更趨穩固。 回顧極具歷史意義的 2025 賽季，McLaren 車隊氣勢如虹，不僅再度蟬聯萬眾矚目的車隊總冠軍，旗下車手 Lando Norris 更贏得車手總冠軍，為這次續約鋪下華麗序幕。 這段合作夥伴關係始於 2018 年，一直見證車隊重返賽車運動巔峰的輝煌歷程。 對於能在 McLaren 車隊強勢復甦並最終奪冠的時刻給予支持，FxPro 感到無比自豪。 此合作夥伴關係將一級方程式賽場上電光火石間的極致精準，與金融交易世界中所需的嚴明紀律及策略部署巧妙融合。

FxPro 首席產品負責人暨市場推廣總監 Ilya Holeu 評論說：「目睹他們以雷霆萬鈞之勢，在 2025 賽季締造連奪車隊及車手總冠軍的雙料傳奇，實在令人讚歎不已。 作為位居首席的經紀商及一級方程式冠軍皇者車隊，我們很興奮這個勝利組合得以延續。 續約之舉，既是對車隊實力的堅定信服，亦是我們引領客戶走近冠軍精神、感悟致勝之道的承諾。」 根據續簽協議，FxPro 的標誌將繼續於 McLaren Mastercard 一級方程式車隊的戰車、車手頭盔及車隊制服上佔據顯眼位置。 McLaren Racing 聯席商務總監 Matt Dennington 表示：「我們很高興能夠與 FxPro 延續合作關係。 經歷一個成果豐碩的一級方程式賽季後，我們非常高興 FxPro 能延續與 McLaren Racing 的合作，共同迎接我們未來在不同賽車領域的發展及挑戰。」

這場合作遠非單純的贊助，而是兩大王者之間深度的策略結盟，堪稱 FxPro 自 1999 年成立以來，最具里程碑意義的商業合作。 FxPro 期待與車隊一同見證更多勝利時刻，無論在一級方程式賽道上，還是在瞬息萬變的全球市場中均共享榮耀。 以此為約，祝願在賽道及交易路上，繼續戰無不勝。 關於 FxPro FxPro 作為屢獲殊榮的國際經紀商，深受全球數以百萬計客戶信賴。 過去二十多年來，公司透過其強大的平台，提供超過 2,100 種交易產品，涵蓋外匯 (FX)、股票、期貨、指數、金屬、能源等市場。 FxPro 受多個司法管轄區的金融機構監管，曾獲超過 140 個業界獎項，致力提供超快執行速度、流動性充沛，及以客為尊的交易體驗。

[email protected]

www.fxpro.com McLaren Racing 簡介 McLaren Racing 由賽車手 Bruce McLaren 於 1963 年創立。 該車隊於 1966 年參加首場一級方程式 (Formula 1) 賽事。 自此之後，McLaren 車隊共奪得 23 次一級方程式 (Formula 1) 世界錦標賽冠軍、在超過 200 場一級方程式格蘭披治大賽 (Formula 1 Grands Prix) 中勝出、三度奪得印第安納波利斯 500 (Indianapolis 500) 大賽冠軍，並在首次參戰勒芒 24 小時耐力賽 (Le Mans 24 Hours) 便即凱旋而歸。 McLaren Racing 參與四大賽車系列的比賽。 McLaren 車隊參加國際汽聯一級方程式世界錦標賽 (FIA Formula 1 World Championship)，由 McLaren 一級方程式車手 Lando Norris 和 Oscar Piastri 出戰；參與 NTT 印第賽車系列賽 (NTT INDYCAR SERIES)，車手包括 Arrow McLaren 的 Pato O'Ward、Nolan Siegel 及 Christian Lundgaard；在一級方程式學院賽 (F1 Academy) 中，則由車手發展計劃成員 Ella Lloyd 參賽 。 該車隊亦以 McLaren Shadow 之名參加一級方程式模擬賽車錦標賽 (F1 Sim Racing Championship)。