熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-26 21:16
更新：2026-Feb-26 21:16
PR Newswire

FxPro 與 McLaren Racing 延續策略合作夥伴關係

分享：

全球頂尖的經紀商，將繼續與連續兩年奪得一級方程式賽事總冠軍的車隊並肩馳騁。

倫敦2026年2月26日 /美通社/ -- FxPro 是全球頂尖的網上交易平台，欣然宣佈與 McLaren Mastercard 一級方程式車隊延續成功的合作關係，令這段長達十載的結盟更趨穩固。 回顧極具歷史意義的 2025 賽季，McLaren 車隊氣勢如虹，不僅再度蟬聯萬眾矚目的車隊總冠軍，旗下車手 Lando Norris 更贏得車手總冠軍，為這次續約鋪下華麗序幕。

McLaren MCL40

這段合作夥伴關係始於 2018 年，一直見證車隊重返賽車運動巔峰的輝煌歷程。 對於能在 McLaren 車隊強勢復甦並最終奪冠的時刻給予支持，FxPro 感到無比自豪。 此合作夥伴關係將一級方程式賽場上電光火石間的極致精準，與金融交易世界中所需的嚴明紀律及策略部署巧妙融合。

adblk4

FxPro 首席產品負責人暨市場推廣總監 Ilya Holeu 評論說：「目睹他們以雷霆萬鈞之勢，在 2025 賽季締造連奪車隊及車手總冠軍的雙料傳奇，實在令人讚歎不已。 作為位居首席的經紀商及一級方程式冠軍皇者車隊，我們很興奮這個勝利組合得以延續。 續約之舉，既是對車隊實力的堅定信服，亦是我們引領客戶走近冠軍精神、感悟致勝之道的承諾。」

根據續簽協議，FxPro 的標誌將繼續於 McLaren Mastercard 一級方程式車隊的戰車、車手頭盔及車隊制服上佔據顯眼位置。

McLaren Racing 聯席商務總監 Matt Dennington 表示：「我們很高興能夠與 FxPro 延續合作關係。 經歷一個成果豐碩的一級方程式賽季後，我們非常高興 FxPro 能延續與 McLaren Racing 的合作，共同迎接我們未來在不同賽車領域的發展及挑戰。」

adblk5

這場合作遠非單純的贊助，而是兩大王者之間深度的策略結盟，堪稱 FxPro 自 1999 年成立以來，最具里程碑意義的商業合作。 FxPro 期待與車隊一同見證更多勝利時刻，無論在一級方程式賽道上，還是在瞬息萬變的全球市場中均共享榮耀。

以此為約，祝願在賽道及交易路上，繼續戰無不勝。

關於 FxPro

FxPro 作為屢獲殊榮的國際經紀商，深受全球數以百萬計客戶信賴。 過去二十多年來，公司透過其強大的平台，提供超過 2,100 種交易產品，涵蓋外匯 (FX)、股票、期貨、指數、金屬、能源等市場。 FxPro 受多個司法管轄區的金融機構監管，曾獲超過 140 個業界獎項，致力提供超快執行速度、流動性充沛，及以客為尊的交易體驗。

adblk6

媒體聯絡方式：
[email protected]
www.fxpro.com 

McLaren Racing 簡介

McLaren Racing 由賽車手 Bruce McLaren 於 1963 年創立。 該車隊於 1966 年參加首場一級方程式 (Formula 1) 賽事。 自此之後，McLaren 車隊共奪得 23 次一級方程式 (Formula 1) 世界錦標賽冠軍、在超過 200 場一級方程式格蘭披治大賽 (Formula 1 Grands Prix) 中勝出、三度奪得印第安納波利斯 500 (Indianapolis 500) 大賽冠軍，並在首次參戰勒芒 24 小時耐力賽 (Le Mans 24 Hours) 便即凱旋而歸。 

McLaren Racing 參與四大賽車系列的比賽。 McLaren 車隊參加國際汽聯一級方程式世界錦標賽 (FIA Formula 1 World Championship)，由 McLaren 一級方程式車手 Lando Norris 和 Oscar Piastri 出戰；參與 NTT 印第賽車系列賽 (NTT INDYCAR SERIES)，車手包括 Arrow McLaren 的 Pato O'Ward、Nolan Siegel 及 Christian Lundgaard；在一級方程式學院賽 (F1 Academy) 中，則由車手發展計劃成員 Ella Lloyd 參賽 。 該車隊亦以 McLaren Shadow 之名參加一級方程式模擬賽車錦標賽 (F1 Sim Racing Championship)。 

adblk7

McLaren 是賽車運動可持續發展的倡導者，並已簽署聯合國《體育行動應對氣候變化承諾書》(UN Sports for Climate Action Commitment)。 McLaren 致力於 2040 年實現淨零排放，並推動賽車運動行業的多元與共融文化。 

McLaren Racing 官方網站 

FxPro Logo

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/fxpro--mclaren-racing--302698416.html

SOURCE FxPro

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務