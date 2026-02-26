IEI 於 2026 Embedded World 展示 Secure-by-Design 強韌邊緣基礎架構，賦能 AI 時代的工業營運韌性

整合邊緣 AI 加速、全生命週期資安防護與備援管理技術，協助企業將風險轉化為營運戰力
臺北2026年2月26日 /美通社/ -- 威強電工業電腦股份有限公司（IEI Integration Corp.，簡稱「IEI」）今日宣布其參加2026年嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2026)（Hall 3, 359）的展品陣容。IEI將以Resilient Backbone of Smart Factories and Buildings（智慧工廠與建築的韌性基石）為主題，展示其「Secure-by-Design」核心工業平臺，如何透過高可用架構、冗餘設計與虛擬化技術，協助企業在確保穩定與安全的前提下，加速數位轉型。
隨著營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 的加速融合，工業營運商必須保護基礎架構、維持系統運行時間 (Uptime)，並為 NIS2 指令與《歐盟網路韌性法案》(CRA) 等法規要求做好準備。IEI 的展出核心聚焦於「韌性 (Resilience)」，強調系統在面對網路威脅、嚴苛環境與 24/7 高負載運作情境下，仍能維持安全性與持續營運能力。策略亮點：從風險控管到營運就緒 (From Risk to Readiness) IEI 副總經理 李曜琮表示：「工業營運商正面臨雙重挑戰：既要在邊緣端部署要求日益嚴苛的 AI 工作負載，又得應對如 NIS2 與《網路韌性法案》(CRA) 等不斷演進的資安法規。在 Embedded World 2026，我們將展示 IEI 如何整合高效能邊緣運算與嚴謹的資安治理架構，協助客戶在合規與效能之間取得平衡，將潛在風險轉化為可控且可管理的營運能力。」
- 強韌邊緣基礎架構的四大支柱：
- 加速Edge AI推論部署：
IEI將重點展示整合性的Edge AI運算解決方案，這些方案結合了 iVEC CANAI虛擬化 AI 加速框架、高效能 LLM 推論伺服器，以及緊湊且節能的邊緣 AI 系統。這些系統建立在 Secure-by-Design 的基礎上，支援 Intel® Core™ Ultra (Series 2) 處理器與 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 平台，在確保系統安全與合規的前提下，提供穩定且高效的 AI 運算能力。
- 資安治理與全生命週期保護：
透過專屬的 PSIRT（產品資安事件應變小組）運作與公開的資安通報 (Security Advisory) 平台，IEI 確保關鍵任務系統時刻受到保護。此資安治理框架遵循 IEC 62443 等國際公認的工業網路安全標準，並因應 CRA 等歐盟資安法規持續更新的要求。
- 現代制造業的營運韌性：
IEI將展示專為 CIM (電腦整合製造) 環境設計的 iRM 遠端管理方案，該方案將備援管理與 Out-of-band (OOB) 遠端作業系統復原技術結合，實現集中監控、高可用架構與故障快速復原能力，支援 24/7 持續運作的關鍵營運系統。
- 專注垂直市場的強固耐用性：
專區將展示針對嚴苛環境打造的強固型系統，包含通過挪威船級社 (DNV) 認證的海事平台，以及專為食品加工業設計、達 IP69K 防水防塵等級的不鏽鋼系統，確保在最惡劣的環境下依然能可靠運作。
誠摯邀請您蒞臨交流
歡迎蒞臨 Hall3, 359 探索專為工業數位轉型打造的安全與強韌邊緣基礎架構解決方案。
威強電工業電腦股份有限公司 (IEI Integration Corp.)
威強電工業電腦為全球領先的工業運算解決方案供應商，專注於 Edge AI (邊緣人工智慧)、遠端基礎架構管理，以及強固型嵌入式系統，產品廣泛應用於全球智慧製造、智慧建築、交通運輸及關鍵任務等工業領域。
