IEI 於 2026 Embedded World 展示 Secure-by-Design 強韌邊緣基礎架構，賦能 AI 時代的工業營運韌性

整合邊緣 AI 加速、全生命週期資安防護與備援管理技術，協助企業將風險轉化為營運戰力

臺北2026年2月26日 /美通社/ -- 威強電工業電腦股份有限公司 （IEI Integration Corp.，簡稱「IEI」）今日宣布其參加2026年嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2026)（Hall 3, 359）的展品陣容。IEI將以 Resilient Backbone of Smart Factories and Buildings （智慧工廠與建築的韌性基石）為主題，展示其「Secure-by-Design」核心工業平臺，如何透過高可用架構、冗餘設計與虛擬化技術，協助企業在確保穩定與安全的前提下，加速數位轉型。

隨著營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 的加速融合，工業營運商必須保護基礎架構、維持系統運行時間 (Uptime)，並為 NIS2 指令與《歐盟網路韌性法案》(CRA) 等法規要求做好準備。IEI 的展出核心聚焦於「韌性 (Resilience)」，強調系統在面對網路威脅、嚴苛環境與 24/7 高負載運作情境下，仍能維持安全性與持續營運能力。策略亮點：從風險控管到營運就緒 (From Risk to Readiness) IEI 副總經理 李曜琮表示：「工業營運商正面臨雙重挑戰：既要在邊緣端部署要求日益嚴苛的 AI 工作負載，又得應對如 NIS2 與《網路韌性法案》(CRA) 等不斷演進的資安法規。在 Embedded World 2026，我們將展示 IEI 如何整合高效能邊緣運算與嚴謹的資安治理架構，協助客戶在合規與效能之間取得平衡，將潛在風險轉化為可控且可管理的營運能力。」