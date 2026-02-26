Flexport飛協博推出自動化關稅退稅技術

飛協博部署AI智能體，首發「報關行審計」自主合規智能體，可審核歷史報關記錄、排查錯誤並協助企業申領退稅。 舊金山2026年2月26日 /美通社/ -- 飛協博(Flexport)今日宣佈推出一系列全新AI智能體，用於海關管理、潛在退稅籌備、供應鏈降本及消除全球貿易中的摩擦。依托數字與實體基礎設施，飛協博正持續將技術平台從可視化層面升級為自動化與執行引擎。 本次發佈的產品包括海關AI審計系統、自動化關稅退稅流程、貨運集裝箱優化AI智能體、實時AI語言翻譯引擎，以及支撐未來自主貿易的數據底座——Flexport Atlas（飛協博亞特拉斯）。

「報關行審計」AI智能體 2025年，美國關稅政策平均每1.5周就會更新一次，海關行業已將2026年定義為「審計之年」。海關申報錯誤率創下歷史新高，政府監管力度也持續加大。隨著美國最高法院近期就《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)相關關稅作出不利裁決，確保申報準確、規避錯誤對企業籌備退稅至關重要。飛協博推出的「報關行審計」(Audit Your Customs Broker)AI智能體，可對所有歷史海關申報記錄進行合規審計，識別錯誤與合規問題。 飛協博創始人兼首席執行官Ryan Petersen表示：「我們率先在自有申報記錄上試點該智能體，將美國海關申報錯誤率降至0.2%。結合對其他報關行的瞭解，我們預計這一水平較全球其他報關行提升10倍。」

Petersen說道：「這就像給貨物玩俄羅斯方塊。企業可選擇想要優化的目標，比如成本、時效或碳排放，我們負責完成拼箱整合。這樣便可省去成本高昂的拼箱(LCL)運輸，最大化整箱(FCL)運輸利用率。」 AI翻譯引擎：實現全球貿易多語言無障礙溝通 兩百多年來，全球貿易一直以英語為通用語言。飛協博全新實時AI翻譯引擎，支持用戶與全球供應商和合作夥伴使用母語溝通，簡化貿易協作。用戶可使用母語發送信息，平台即時完成雙向翻譯。上線初期支持簡體中文、繁體中文、英語、西班牙語、法語、德語、韓語、越南語、泰語、意大利語，覆蓋全球約86%的集裝箱出口貿易。依托底層AI翻譯引擎，飛協博計劃近期新增更多語種。

Flexport Atlas：為AI智能體與從業者構建全球貿易認知底座 全球貿易長期依賴電子郵件與電子錶格運作，數據生態碎片化，導致AI與從業者無法真正理解、學習並優化貿易流程。 Flexport Atlas首次讓用戶直觀看到全球貿易的真實運作狀態——它並非靜態的表格，而是動態的運行系統。這一可探索、可交互的地圖，實時呈現全球海運貨運流向，提供全球海運集裝箱網絡最全面的數據，並通過模型上下文協議(MCP)賦能飛協博全系列AI智能體，優化全球貿易流轉。 該數據平台支持飛協博AI依據實際船期、航線、承運人可靠性指標與合約價格來優化集裝箱路線。Flexport Atlas現已免費公開，助力全球更好地理解支撐世界經濟的集裝箱航運網絡，訪問地址： atlas.flexport.com 。

Petersen介紹說：「多數物流軟件企業只能展示現狀，提供數據面板與建議，卻無法調度集裝箱、提交海關申報或辦理關稅退稅。飛協博與眾不同——我們既運營供應鏈，也研發技術，二者結合極具競爭力。」 「我們的AI智能體並非理論模型，而是直接接入真實貨物、海關申報與承運人合約。正因為我們執行貨運，AI才能真正實現自動化。我們的專家團隊還能設立合理規則，規避錯誤。這就是我們能把錯誤率降至0.2%、自動完成集裝箱拼箱的原因；這也是我們超越只有人力、缺乏技術的傳統企業、以及那些擁有軟件但沒有執行能力的科技企業的核心優勢。」

關于飛協博 飛協博的使命是讓全球貿易變得更便捷，進而推動貿易規模增長。公司為企業打造全球頂尖的供應鏈管理技術。與純科技企業不同，飛協博還擁有全球領先的物流執行與海關合規能力，可通過空運、海運、卡車及鐵路運輸各類貨物。超13,000家企業信賴飛協博，其無縫技術平台貫通供應鏈全流程——從工廠車間到零售門店，再到消費者手中，在為企業節約成本的同時，為終端客戶提供卓越體驗。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/flexport-302695573.html SOURCE Flexport