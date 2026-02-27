Davenport Aviation 圓滿完成 Virtus「第一擊」測試，AS350/H125 武裝平台實力獲肯定

俄亥俄州哥倫布市2026年2月27日 /美通社/ -- Davenport Aviation 於上月在西德州成功完成 Virtus 第一擊測試，此為 Virtus 模組化武器系統研發過程的重大里程碑，亦是 Virtus H125 平台首次進行的武裝測試。 測試活動期間多枚火箭成功發射，標誌著 Virtus 已成為性能可靠且經實戰驗證的 AS350/H125 武裝配置方案。 試射成功印證 Virtus 整合至 AS350/H125 機身後，其結構堅實，系統整合得宜，作戰效能毋庸置疑。 此番佳績證明，Davenport Aviation 已研發出功能完備、隨時可投入任務的武裝配置，足以應付現代軍事及安全行動的需求。

Davenport Aviation 飛機與飛機系統副總裁 Rob McMillin 說：「這次測試對 Davenport Aviation 和 Virtus 團隊來說，是關鍵里程碑。 『第一擊』測試活動圓滿完成，證實系統的工程設計切實可行，亦證明 H125 直升機在武裝配置下，仍能安全有效地運作。」 Virtus 是全球首個專為 AS350/H125 直升機系列研發的模組化武器系統，操作人員可快速配置同一架直升機，以應付不同任務的需要。 無論是安裝或拆卸均可在 1 小時內完成，讓直升機能夠流暢轉換任務角色。 Virtus 專為適應多種任務而設，可配備多款武器選擇，包括莢艙式迷你砲、非制導火箭，以至精確制導彈藥及空中發射效應載具。 系統更整合光電 (EO)/紅外線 (IR) 感測器、可選配的艙門機槍、絞車、搜索燈、貨運功能、防彈保護及緊急浮筒，能夠執行武裝偵察、情報監視偵察 (ISR)、特種作戰、搜救、消防、人道救援，以及傷病員撤離 (CASEVAC)/救護送醫 (MEDEVAC) 等任務。

Davenport Aviation 政府銷售總監 Chris Arnold 說：「『第一擊』測試成功，證實我們建立真正的多任務直升機這個最初的設計理念，讓操作人員更加靈活，而又免卻傳統攻擊平台的昂貴成本及複雜操作。 Virtus 讓全球的操作人員，只需憑藉一架成本效益極高的直升機，就能應付日益多變的任務要求。」 Davenport Aviation 謹向 XP Services、Moog Inc. 及 Ember Solutions 致謝，感謝其在達成此里程碑的過程中傾力合作。 Virtus 建基於久經考驗的 AS350/H125 直升機平台，讓操作人員可將現有機隊現代化，同時減低採購成本、訓練負擔及生命週期開支。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.davenportaviation.com/virtus。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/davenport-aviation--virtusas350h125--302698855.html SOURCE Davenport Aviation