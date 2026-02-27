Supermicro 與 VAST Data 聯同 NVIDIA，推出全新企業級人工智能數據平台方案，旨在加快人工智能工廠部署

平台融匯高性能運算、靈活擴充數據基建與智能軟件，塑造一套開箱即用的解決方案。

全整合式人工智能基建組合，包括 Supermicro 運算及儲存伺服器、VAST 人工智能作業系統 (VAST AI OS)，以及 NVIDIA 加速運算模型及軟件。 加州聖荷西和鹽湖城2026年2月27日 /美通社/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 作為專注於人工智能 (AI)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商，現與 VAST Data 共同推出 CNode-X Solution，帶來這個高度整合且能快速部署的 AI 數據平台。 VAST AI Operating System（包括 VAST InsightEngine 及 VAST DataBase），配合 NVIDIA 的開放模型、微服務和程式庫，再加上 Supermicro 的圖形處理器 (GPU) 及儲存伺服器，共同組成全方位整合的 AI 基礎設施堆疊，使企業能迅速部署完整的 AI 方案。

Supermicro 董事長暨行政總裁 Charles Liang 表示：「基於我們與 VAST Data 過往的成功合作，此方案將 Supermicro 高效能 AI 系統、VAST 軟件，以及 NVIDIA 技術融為一體，形成真正整合的企業 AI 平台。 彼此攜手合作，讓各個機構能加速 AI 工廠部署，無論是擴充大型 AI 項目，抑或部署生成式 AI 及影片分析等企業應用，皆游刃有餘。」 欲進一步了解 Supermicro 及 VAST 的全新方案，請瀏覽： https://www.supermicro.com/en/solutions/vast VAST Data 全球技術聯盟副總裁 John Mao 指出：「CNode-X 方案結合 Supermicro 在整合式基建的專長、VAST AI Operating System 與 NVIDIA 的加速運算能力，為企業 AI 工廠締造出可隨時部署的基礎。 我們並肩合作，讓機構以更輕鬆的方式部署端到端的 AI 數據平台，確保持續為 GPU 提供數據，協助團隊更迅速從部署階段推進到生成首個代幣，並滿懷信心地擴展 AI 工作負載。」

Supermicro 與 VAST 合作的現有 EBox 方案於 2024 年推出，憑其卓越的空間、功耗及成本效益，深得大型儲存客戶歡心。此方案的特色，在於將兩個不同的伺服器節點整合到單一伺服器。 第二代 EBox 方案已更新至最新的 AMD EPYC™ 9005 CPU。 CNode-X 方案則遵循 NVIDIA AI 數據平台的參考架構，當中將 GPU 加速功能融入平台，從而加快數據向量化、向量資料庫搜尋及推論工作負載的處理速度。 方案優點包括： 經認證硬件平台 ：此方案沿用 EBox Solution 久經驗證的 Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN，並新增了 Supermicro 的 SYS-212GB-FNR 2U 多 GPU 運算伺服器，該伺服器能在纖薄的 2U 機箱內，容納兩張 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition 的 GPU。

：此方案沿用 EBox Solution 久經驗證的 Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN，並新增了 Supermicro 的 SYS-212GB-FNR 2U 多 GPU 運算伺服器，該伺服器能在纖薄的 2U 機箱內，容納兩張 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition 的 GPU。 整合軟件堆疊 ：VAST AI OS 在 NVIDIA 軟件程式庫的支援下，與 Supermicro 硬件平台作整合，帶來預先配置妥當、可隨時運行的 AI 工作流程。這些流程涵蓋採用 VAST AgentEngine 的實時 AI 代理，以至使用 InsightEngine 的企業級生成式 AI。

：VAST AI OS 在 NVIDIA 軟件程式庫的支援下，與 Supermicro 硬件平台作整合，帶來預先配置妥當、可隨時運行的 AI 工作流程。這些流程涵蓋採用 VAST AgentEngine 的實時 AI 代理，以至使用 InsightEngine 的企業級生成式 AI。 AI 工廠基礎 ：CNode-X 可用作此更大型企業 AI 方案的儲存層，其可與 Supermicro 的大規模 AI 伺服器（包括採用 NVIDIA HGX B300 伺服器的 8 路 GPU 伺服器）以及 Supermicro 的端到端液冷解決方案無縫結合。

：CNode-X 可用作此更大型企業 AI 方案的儲存層，其可與 Supermicro 的大規模 AI 伺服器（包括採用 NVIDIA HGX B300 伺服器的 8 路 GPU 伺服器）以及 Supermicro 的端到端液冷解決方案無縫結合。 機架整合、測試及安裝服務： 借助 Supermicro 的機架整合服務，企業能快速部署複雜的 AI 工廠。此服務提供從系統架構規劃、工廠整合、測試及軟件安裝、現場部署、網絡佈線和驗收測試的全方位支援。

借助 Supermicro 的機架整合服務，企業能快速部署複雜的 AI 工廠。此服務提供從系統架構規劃、工廠整合、測試及軟件安裝、現場部署、網絡佈線和驗收測試的全方位支援。 端到端管理：Supermicro SuperCloud Suite 管理工具套件，能透過單一管理介面，全面監控所有 Supermicro 系統及散熱子系統，同時兼容管理第三方的交換器及伺服器。

Supermicro 與 VAST 已於 2 月 24 日至 26 日期間，在鹽湖城舉行的 VAST Forward 大會上，正式展示這款全新的 AI 數據平台方案。 關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先呈獻引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。

Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。 所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/supermicro--vast-data--nvidia-302698728.html SOURCE 美超微電腦股份有限公司