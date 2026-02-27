華為在馬德里舉辦全球創新產品發佈會，專業跑表領銜，多款新品重磅發佈

馬德里2026年2月27日 /美通社/ -- 2月26日，華為於西班牙馬德里舉辦以 「Now is Your Run」為主題的全球創新產品發佈會，多款新品重磅登場。華為時隔五年，再度推出專業跑表，全新HUAWEI WATCH GT Runner 2正式亮相。此外，HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索、HUAWEI Mate 80 Pro、全新小尺寸平板HUAWEI MatePad Mini、HUAWEI FreeBuds Pro 5悅彰耳機及華為手環11系列同步閃耀登場。曾斬獲兩屆奧運會馬拉松金牌的傳奇名將埃魯德•基普喬格擔任HUAWEI WATCH GT Runner 全球代言人，並在現場分享： 「跑步的意義，遠不止於跑得快。我始終相信，跑步是最美好的運動。與華為攜手，我們可以觸達全球數百萬跑者，用美好而積極的方式，點亮他們的生活。」

HUAWEI WATCH GT Runner 2搭載全新的立體懸浮天線架構，從跑者實際運動場景出發，帶來貼合日常訓練與賽事需求的極強定位精度。首次搭載的智能融合定位算法，在信號中斷的間隙，依舊能持續推算跑者的運動軌跡與距離，定位持續在線。全新智能馬拉松模式打造一站式參賽管理，腕上私教全程隨行。HUAWEI WATCH GT Runner 2不僅助力專業跑者擁有更佳表現，更將智能專業的跑步體驗帶給大眾跑者。基普喬格現場分享了與華為進行產品共創的經歷，他表示 「我滿懷熱忱，希望分享我的觀點與見解，去優化智能手錶的使用體驗 —— 不僅服務於頂尖運動員，更惠及全球每一位跑者。」

本次發佈會，華為多款穿戴新品協同亮相，為不同用戶帶來更專業、更貼心的運動健康體驗。HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索推出全新 「曠野綠」配色，延續潛水、戶外探險等頂級專業運動能力，並針對高爾夫練習場與球場模式專項升級，帶來更精準、更智能的高階運動體驗。華為手環11系列輕薄設計與實用體驗兼得，屏幕更大更清晰，強光環境下信息清晰可見，集健康監測、運動記錄、便捷功能於一體，成為用戶身邊可靠的運動健康夥伴。

華為攜Mate系列產品重返海外市場，向全球展現華為科技的硬實力，作為華為尖端科技的集大成之作，HUAWEI Mate 80 Pro迎來全新進化，搭載全新升級的紅楓影像系統，構建全場景色彩一致性體系，複雜光源，混合色溫環境下，亦能還原準確色彩與真實場景。全新雙環設計美學，經典與優雅並存，受到現場觀眾一致讚歎。更有卓越性能、第二代崑崙玻璃、AI等能力全面升級，華為不斷為用戶帶來更前沿的技術和體驗，持續推動智能手機體驗向更優方向進階。

潮流科技新品登場，打造極致智慧體驗

華為首次帶來全新mini系列平板HUAWEI MatePad Mini，它擁有8.8英吋精巧機身，比傳統直板平板更輕薄，可輕鬆放入口袋與隨手包，無論是閱讀文檔、追劇娛樂還是出差隨行創作，都能隨拿隨用，是商務精英、閱讀愛好者、辦公及學研用戶隨身數字生活的好伴侶。HUAWEI FreeBuds Pro 5 悅彰耳機是業界首款支持雙擎AI感知降噪的無線耳機，搭配雙路獨立驅動聲學系統，帶來極致降噪的同時還原人聲與器樂細節，帶來現場真實感聆聽體驗。

去年，華為提出 「Now is Yours」品牌主張，以更包容、更年輕的溝通方式，與全球消費者建立真誠、緊密的連接。本次發佈會，華為以 「Now is Your Run」為主題，攜手基普喬格，共同推廣跑步運動、普及健康生活理念。未來，華為將持續以科技創新賦能運動健康，用有溫度的產品與真誠的溝通，讓更多人享受科技帶來的健康與活力。