復星國際榮獲香港管理專業協會頒發「環境、社會及管治報告卓越獎」

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 2026年2月23日，香港管理專業協會（HKMA）在香港舉辦「2025年度最佳年報大獎」頒獎典禮。復星國際榮獲「環境、社會及管治報告卓越獎」（Certificate of Excellence in Environmental, Social and Governance Reporting），彰顯公司在ESG策略、環境保護、社會責任、企業治理及信息披露等方面的優異表現持續獲得業內專業權威機構的高度認可。 香港管理專業協會「最佳年報大獎」 自1973年創立以來，已成為香港信息披露領域具有高度認受性的重要標桿。旨在表彰和肯定在編制年報方面有傑出表現的機構。

本次榮獲「環境、社會及管治報告卓越獎」的企業合共9家，其他同時獲獎的企業包括：中電控股、長江和記實業、香港交易所、港鐵公司、太古地產、周大福珠寶、順豐控股、聯想集團及香港上海大酒店，均為知名藍籌及上市企業。 HKMA指出，本次獲獎企業顯著提升了ESG管治，將ESG納入長遠發展策略，並制定未來發展重點計劃，且符合國際氣候相關信息披露（如TCFD），同時突顯管理層積極參與，重視生態系統及生物多樣性。 復星於2023年確立「創造影響力」（Create IMPACT）可持續發展戰略，圍繞創新驅動、責任運營、以人為本、精益治理、綠色發展、透明真實六大支柱，系統推進ESG理念與業務戰略深度融合。

I: Innovation-driven 創新驅動 M: Mindful Operation 責任運營 P: People and Partner Oriented 以人為本 A: Advanced Governance 精益治理 C: Climate and Planet Positive 綠色發展 T: Transparency 透明真實 自1992年成立以來，復星已成為一家以創新驅動的全球家庭消費產業集團，業務覆蓋全球超過40個國家和地區。「修身、齊家、立業、助天下」是復星的創業初心。集團堅持商業向善，在推動企業穩健發展的同時，持續優化可持續發展戰略，以應對全球經濟、社會與環境的深刻變革，確保企業長遠競爭力與社會價值並行。 積極應對氣候變化，推動低碳轉型

面對氣候變化挑戰，復星由被動適應轉向主動參與和積極創新。頂層治理方面，在董事會及碳中和委員會統籌下，復星已達成多項關鍵階段性目標，包括將碳中和指標納入管理層績效考核、建立碳排放管理體系與審核標準、開展集團範圍的溫室氣體盤查培訓等。在科技驅動低碳轉型方面，集團加快低碳技術應用，借助創新手段推動產業鏈綠色轉型，持續為消費者提供可持續產品與服務。在金融創新方面，2025年9月，復星在香港舉行2025年3年期可持續發展關聯銀團貸款簽約儀式。該筆銀團貸款的總籌組金額進一步提升至9.9億美元等值，刷新了2025年以來離岸市場民營企業同類貸款的規模紀錄，有力支持可持續發展策略落地。

復星積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，於2021年向社會公開承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，並制定氣候變化減緩與適應策略，支持《巴黎協定》全球升溫控制方案。2025年，在聯交所新氣候規定全面實施背景下，復星國際進一步對標IFRS S2準則及TCFD建議，發佈了第三份氣候信息披露報告，持續提升氣候行動透明度，彰顯長期承諾決心。 集團亦積極推動成員企業開展氣候行動。復星在上海的重要辦公場所—外灘金融中心（BFC）於2022年獲頒被譽為綠色建築界「奧斯卡」的LEED鉑金級認證，並以97分刷新世界紀錄。2024年8月，BFC成功入選上海市首批碳達峰碳中和試點示範名單，為示範名單中唯一規模超過20萬平方米的大型商業綜合體。

復星成員企業葡萄牙保險於COP29參會期間宣佈成立氣候變化影響研究中心（ICCC），致力打造集研究、知識共享與社會對話於一體的平台，推動氣候風險領域知識創新，助力保險業提升氣候適應能力。2026年2月，ICCC舉辦年度氣候研究與行業交流會議，發佈葡萄牙首份關於森林火災風險的創新研究成果，助力氣候科學向可落地的保險行業風險管理實踐轉化。 積極推動全球可持續發展，ESG評級屢獲佳績 復星聚焦主業發展，依託完善的全球產業生態佈局，在超過40個國家和地區開展負責任運營，持續助力全球民生福祉與可持續價值創造。集團亦長期投入支持鄉村振興、健康醫療、教育公平、社區建設、文化藝術等公益領域，不斷擴大社區影響力，致力構建更加負責任、包容與可持續的未來。

作為負責任的全球公民，復星於2014年正式加入聯合國全球契約組織（UN Global Compact），全面支持其在人權、勞工、環境及反腐敗等領域的十項原則，並將其深度融入集團可持續發展戰略與行動準則。儘管全球宏觀環境仍充滿不確定性，復星始終堅定推進可持續發展進程，切實履行對關鍵議題的長期承諾，並持續收獲國際認可。 在復星國際不斷努力下，國際評級機構對復星ESG管理的認可度持續提升。復星連續五年被納入富時羅素社會責任指數；恒生ESG評級維持AA-。2025年，富時羅素ESG評分上調至4.2分。在標普全球企業可持續發展評估中，復星位列全球同業前5%，並同時入選《可持續發展年鑑2025》全球版及中國版「最佳1%」名單。

