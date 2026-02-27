貝康醫療（HK.2170）核心產品獲批，輔助生殖賽道迎來新機遇

從市場邏輯嚟睇，呢款產品嘅獲批，本質上係貝康醫療切入百億級輔助生殖耗材藍海嘅「入場券」，佢背後嘅產品硬實力同市場基礎，決定咗後續業績兌現嘅確定性，亦都係我哋研判佢投資價值嘅核心出發點。

一、產品硬實力：國際成熟資產加持，市場競爭力唔使過份憂慮

有別於國內多數企業「從零研發、長期投入」嘅模式，貝康醫療呢款Gems培養液，係透過收購獲得嘅國際成熟標的，呢一點尤為關鍵——其技術源自全球頂尖輔助生殖機構，由「培養液之父」主導研發，歷經12年臨床驗證，已經助力數萬名健康BB誕生，同時獲得美國FDA、歐洲CE、澳洲TGA等多地區認證，技術壁壘清晰，身處行業第一梯隊。

第一，研發風險清零。貝康透過收購直接將成熟產品引入國內，慳返幾年研發投入同研發失敗嘅不確定性，能夠快速實現產品落地、市場投放，縮短業績兌現周期，對於業績改善預期明確嘅標的嚟講，係重要加分項。