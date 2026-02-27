到福岡應援徐若熙！ 前進MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA 感受軟銀鷹主場風采

徐若熙於交流賽期間受訪時指出，自加盟軟銀鷹以來，隊友們都對待他很親切， 希望接下來能發揮在日本所學到的東西，每一場球都全力以赴。

官方啦啦隊「Honeys 」中也有來自台灣的成員在大展身手！ Honeys 所推薦的福岡魅力

她也提到，今年起徐若熙加盟軟銀鷹，除了希望更多台灣球迷為鷹隊應援之外，也希望能前來福岡體驗觀賽魅力。自己和「Honeys」隊友們的相處已經如家人一般，相信台灣訪客來到福岡，也都能感受到這裡的熱情。

在BOSS E・ZO FUKUOKA也可享受棒球以外的樂趣

與MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA相鄰的複合設施「BOSS E・ZO FUKUOKA」，集結了多彩的娛樂設施，推薦您在觀賽前後撥空造訪。其中的「絕景三兄弟 SMBC Nikko Securities Inc.」，是可以將玄界灘的美麗景緻盡收眼底，同時還可以體驗距離地面高達60公尺的單人乘坐懸吊式軌道雲霄飛車、或是從地上40公尺高度沿著建築物的外牆一口氣向下滑行且全長達100公尺的管狀溜滑梯等，等驚險刺激的娛樂設施，此外，在「teamLab Forest Fukuoka - SBI SECURITIES Co., Ltd.」則可以享受在光影藝術中，捕捉、觀察恐龍，製作圖鑑的新體驗。在世界全壘打王「王貞治 棒球博物館由博多綠色酒店贊助」內陳列著眾多紀念品，在觀賞棒球賽事之餘，還可以暢玩一整天。