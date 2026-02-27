春櫻映東境 邂逅日本經典櫻花的絕美旅程

活動期間：四月中旬至五月上旬（實際日期視年度情況調整）

【特別優惠資訊】

此特別車票僅限持有外國護照之旅客購買，與在日本境內單獨購買之一般車票相比，具有極高的價格優惠。

【無限次搭乘】

於連續五日（或十日）有效期間內，可不限次數搭乘指定區域內 JR 東日本路線（含新幹線），以及部分私鐵特急列車與 JR 巴士。

【 輕鬆預訂 】

可透過網路輕鬆完成購票手續。可透過「JR 東日本鐵路預約」完成車票及指定席預約。購買後可於指定 JR 東日本售票機或相關據點快速取票。

【 廣域串連】

持此周遊券即可自由搭乘 JR 東日本全線，以及部分地區鐵路與巴士路線，便利往返東京、東北、長野、新潟等東日本各地，行程安排更具彈性。



- 弘前站 → 弘前公園：徒步約 30 分鐘，或搭計程車約 10 分鐘素有「陸奧小京都」之稱的角館武家屋敷通，在春日櫻花點綴下更顯風雅。武家宅邸的黑色木造圍牆，與垂枝櫻花相映，交織成柔美景致。沿著古街綿延而成的櫻花並木，只需漫步其中，便能充分體會日本獨有的優雅氛圍與永恆魅力。・期間：四月中旬至下旬（實際日期視年度情況調整）・祭典期間將舉行夜間點燈，柔和燈光映照櫻花與武家屋敷街景，形成夢幻般的對比，營造出季節獨有的迷人景致。被譽為「天下第一櫻」的高遠城址公園，是日本最具代表性的賞櫻名所之一，備受國內外讚譽。園內栽有約一千五百株「高遠小彼岸櫻」，略帶濃郁的粉紅色花朵，為古城遺跡披上一層絳紅的色彩，構築成一幅令人心醉的春日畫卷。由於地勢較高，此地花期較東京稍晚，通常在四月上旬至中旬迎來滿開。因此，對於希望在東京近郊櫻花季逐漸結束後，仍持續追櫻的旅客而言，非常推薦作為第二次賞花的絕佳去處。・期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）・祭典期間將舉辦櫻花夜間點燈，並設有攤販與各式季節活動，讓遊客體驗白天與夜晚截然不同的賞櫻風情。北上展勝地以綿延約兩公里的櫻花並木而聞名。約一萬株櫻花同時綻放，是東北地區規模最大、最具代表性的賞櫻名所之一。河岸、櫻花與晴空構築出遼闊開放的景致，無論拍照取景或悠閒散策皆相當適宜。・期間：四月上旬至下旬（實際日期視花況而定）・祭典的一大看點，是沿北上川約兩公里長的櫻花林蔭大道。此地並獲選為「日本櫻花名所百選」之一。・活動期間設有夜間點燈、攤販、觀光馬車等多樣活動，日夜皆展現不同風貌，讓遊客能從不同角度享受櫻花之美。以白雪皚皚的藏王連峰為背景，白石川一目千本櫻沿河綿延約八公里，滿開時氣勢非凡。「一目千本櫻」之名，寓意一眼望去，千株櫻花盡收眼底，充分體現此地壯麗規模與攝人心魄的美景。旅客可沿著河岸悠閒漫步，欣賞櫻花、流水與殘雪山景交織而成的東北經典春日景致，如詩如畫。・期間：四月上旬至中旬（實際日期視花況而定）・祭典亮點包括櫻花夜間點燈，以及列車行經河邊櫻花並木旁的如畫景致，尤其受到攝影愛好者的喜愛。值此季節，日本東部各地提供溫泉體驗，旅客可在泡湯放鬆之際，欣賞山巒殘雪與新芽萌發的季節更迭景色。融合山岳景觀與櫻花美景的健行路線，也是春日限定的特色體驗，讓旅人深度感受東日本豐富而細膩的季節風貌。JR EAST PASS 可於指定區間內，於連續五日（或十日）期間無限次搭乘 JR 東日本列車，包括東北新幹線、北陸新幹線，以及範圍內的在來線與特急列車。旅客可在票券有效期間內，自由往返東京、東北、長野、新潟等東日本各地，從容規劃多段行程。若想以更流暢且划算的方式完成此趟東日本春季賞櫻之旅，JR EAST PASS 無疑是最值得考量的優先選擇。本票券近期已全面更新。本文介紹之新版 JR EAST PASS 現已開賣，並將自 3 月 14 日起正式啟用。如需更多詳細資訊，請參閱 JR 東日本官方網站：今春，不妨啟程前往東日本，在櫻花盛放之際，細細體會自然、歷史與文化和諧交融的櫻花絕美風情？