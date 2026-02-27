HKIRC免費網絡安全培訓平台助力教育界 師生攜手打造安全校園

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 隨著數碼化教學迅速普及，教育界正成為網絡犯罪的高危目標。中小學校掌握大量敏感資訊，包括學生、家長及教職員的個人資料，一旦遭受攻擊，後果不堪設想。然而，受制於資源及人手不足，學校在建立完善的網絡安全防禦上面臨嚴峻挑戰。

根據國際網絡安全廠商最新發表的《教育界勒索軟件形勢分析》報告指出，全球有66%的學校缺乏足夠專業技能和人力來阻擋日益複雜的攻擊。報告更揭示，教育界成為勒索軟件攻擊的主要目標，原因包括：