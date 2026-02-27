熱門搜尋:
出版：2026-Feb-27 13:38
更新：2026-Feb-27 13:38
PR Newswire

Tejas Networks 贏得 5G Massive MIMO 無線電設備供應合約

分享：

印度班加羅爾2026年2月27日 /美通社/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) 今天宣佈，已與 NEC 公司簽訂協議，負責製造和供應 5G Massive MIMO 無線電設備。

Tejas Networks 標誌

NEC 公司全球網絡業務部高級副總裁 Masayuki Kayahara 表示：「今天的里程碑推進我們與 Tejas Networks 在 5G Massive MIMO 無線電領域的合作，也實現了供應鏈多元化。透過建立靈活而穩健的全球化生態系統，我們能為客戶降低風險。」

Tejas Networks 營運總監兼執行董事 Arnob Roy 表示：「我們與 NEC 的合作，匯集了雙方為全球電訊商開發電訊級產品的專長，此舉將能加快推動無線通訊創新。 我們將繼續與 NEC 密切合作，一起開發先進的 5G/5G-Advanced 解決方案，以應對全球客戶不斷變化的需求。」

Tejas Networks 首席策略與業務總監 Sanjay Malik 表示：「我們正在拓展國際業務，因此很高興能與 NEC 聯手投得此合約。 我們期望能乘勢而上，將此成功模式推廣至其他新興及成熟市場的 4G/5G 流動網絡中，再創佳績。」

Tejas Networks 是領先的流動通訊產品製造商與供應商，產品組合豐富多樣，涵蓋 4G 和 5G 無線接入網絡 (RAN) 設備，當中包括符合 3GPP 及 O-RAN 標準的高容量 32TR 與 64TR Massive MIMO 無線電設備。

關於 Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. 專為全球超過 75 個國家的電訊服務供應商、互聯網服務供應商、公用事業、國防及政府機構，設計和生產高效能的有線及無線網絡產品。 Tejas Networks Ltd. 隸屬於塔塔集團 (Tata Group)，Panatone Finvest Ltd. （Tata Sons Pvt. Ltd. 的子公司） 為其大股東。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 Tejas Networks Ltd. 官網：http://www.tejasnetworks.com

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tejas-networks--5g-massive-mimo--302699331.html

SOURCE Tejas Networks

