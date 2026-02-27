寶理塑料推出採用消費後回收材料的新型PLASTRON® LFT等級

通過採用從市場回收的PCR原材料，新開發等級有效降低了產品碳足跡(PCF)。與使用原生原材料的產品相比，該系列材料的碳足跡降低幅度超過20%。上述PCF數值依據GHG Protocol和ISO 14067標準計算，基於特定週期內的運營數據，並結合可靠數據庫的參考數值得出，相關數值並非保證值。 未來，寶理塑料將持續擴展其回收材料產品陣容，並進一步開發採用纖維素纖維等環保增強材料的解決方案，以滿足更廣泛的應用需求，並為構建更加可持續的社會作出貢獻。 寶理塑料將繼續拓展產品線，納入更多採用再生材料及纖維素纖維的產品。此舉將有助於降低環境影響，進一步提升滿足客戶多樣化需求的能力。

更多信息，請訪問：https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002F4N7YAK/231?language=en_US 關於寶理塑料 寶理塑料株式會社是工程熱塑性塑料開發和生產的全球領導者，產品涵蓋POM、PBT、PPS、LCP、PET、COC和LFT，其中POM、LCP與COC在全球市場中佔據領先份額。憑借60餘年的行業經驗，公司構建了覆蓋研發、生產與銷售的全球化網絡，持續為不斷變化的全球市場提供先進的解決方案。 PLASTRON(R)是寶理塑料株式會社在日本和其他國家的註冊商標。