TÜV萊茵與廣州市黃埔區政府簽訂合作協議 啟動大灣區（廣東）營運中心建設

TÜV萊茵大灣區（廣東）營運中心項目總投資約1.5億元人民幣，規劃興建面積約20,000平方米，將打造「一站式」檢測認證技術服務平台、研發中心與能力中心。該中心將涵蓋新能源汽車及智慧網聯汽車零件、機器人及智慧商用設備、智慧家電、照明電器、輕工業機械、低空飛行器、新材料、電子元件等整合檢測實驗室，同步完善管理體系審核、供應鏈品質及可持續發展評估服務，並建置低碳可持續、智慧製造產業升級所需的專業技術人才訓練中心。計劃完成後，將為粵港澳大灣區的戰略新興產業提供國際公認的檢驗、檢測、認證、評估、諮詢與培訓全鏈條服務，協助本土企業在國際市場的競爭力提升，推動產業技術標準的國際化進程。

黃埔區區長冼銀崧在簽約儀式上表示，TÜV 萊茵作為國際領先的檢測檢驗認證機構，深耕粵港澳大灣區三十餘年，擁有深厚的技術積積和全球資源優勢。此次TÜV萊茵大灣區（廣東）營運中心項目投資建設，是黃埔區推動先進製造業與現代服務業深度融合的重要措施。黃埔區人民政府將在法律法規和相關政策框架下，全力支持該項目的建設，在政策支持、資源協調及項目建設審批等方面提供全方位保障，助力項目早日建成並投入運營。

當天下午，夏波也出席了以 「工商並舉，推動製造業與服務業深度融合、協同發展」 為主題的廣州市高品質發展大會。作為 「十五五」 開局之年廣州推動高品質發展的重要部署，本次大會明確了全市以貿促工、以工興貿的實業振興路徑，詳解 「工商並舉、兩業融合」 規劃佈局，匯聚政企各方力量探索產業轉型升級新路徑，加快發展新質生產力。