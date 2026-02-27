嘉實國際發布中美科技50 ETF，提供跨市場科技配置新工具

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 日前，嘉實國際資產管理有限公司（「嘉實國際」）正式推出「嘉實中美科技50 ETF」（基金代碼：3169）。該基金旨在為投資者提供一個便捷、高效的投資工具，一站式布局中國與美國兩大全球科技創新中心的核心資產，把握人工智能（AI）驅動下的新一輪全球科技週期機遇。 隨著 AI 技術從底層算力持續向產業應用端擴散，全球科技創新正呈現出更為清晰的結構性分工：美國在芯片、操作系統及基礎軟件等「硬核科技」領域保持領先優勢，中國則在互聯網平台、消費電子、新能源等應用場景展現出強大的產業化能力。嘉實中美科技50 ETF 的推出，正是基於對這一中美科技生態互補格局的長期判斷，也標誌著香港市場迎來首批同時聚焦中美兩國科技核心資產的 ETF 產品之一。

鏈接中美創新，實現優勢互補 嘉實中美科技50 ETF緊密追蹤Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index，該指數創造性地將50家全球最具影響力的科技公司納入同一個投資組合，其中包含30家在香港上市的中國科技龍頭和20家在美國上市的全球科技巨頭，形成「美股硬核科技 + 港股科技應用活力」的互補格局。指數在區域權重上維持約62%的港股和38%的美股配置，旨在實現風險分散與增長潛力的平衡。同時對單一成份股設置明確權重上限（港股 8%、美股 5%），以降低個股波動對整體表現的影響。

從產業鏈維度看，該ETF的投資組合全面覆蓋了AI算力、互聯網平台、智能硬件及新能源等本輪科技浪潮的核心賽道，既包括英偉達、微軟、谷歌等全球技術領導者，也囊括了騰訊、阿里巴巴、美團、比亞迪等產業巨頭，力求較為完整地反映 AI 從底層技術突破到終端應用落地的產業全景。 嘉實國際表示，面向當前全球科技產業的發展機遇，通過將中美兩國在不同技術層級和應用環節的優勢整合於同一投資組合，有助於構建一個既能分享底層技術持續演進紅利，又能受益於大規模應用落地潛力的長期配置方案。

把握時代機遇，提供全球化配置便捷工具 長期以來，嘉實國際秉持長期投資理念，致力於通過跨市場、跨產業鏈的結構化配置，參與全球科技創新週期帶來的系統性機會，並以客戶需求為中心推動產品和服務創新，提供透明、高效、可持續的跨境投資解決方案，使投資者能夠在中美科技市場互補優勢的基礎上，實現更全面的長期配置。 當前，嘉實國際正持續深化融合母公司嘉實基金平台實力，從投研、產品、銷售、客戶服務等多維度開展全面合作，致力於把握互聯互通等政策機制帶來的廣闊機遇，為兩地及全球投資者提供豐富的產品、多元的資產配置、以及敏捷的跨境投資服務，力爭為投資者創造可持續的回報。

歷史回溯數據顯示，嘉實中美科技50 ETF追蹤的G2 Tech 50指數表現出色，其過去三年的累計回報率達到了127.66%，年化收益率約為30.72%，證明了其跨市場、多賽道配置策略的有效性。（數據來源：嘉實國際，SOLACTIVE, Bloomberg；數據截至2025年12月31日。指數過往業績不預示未來回報。） 關於嘉實國際 嘉實國際於2008年在香港成立，是嘉實基金的子公司。作為嘉實基金開展國際業務的核心平台，嘉實國際持有香港證監會頒發的第1（證券交易）、4（就證券提供意見）、9（提供資產管理）號牌照，依託母公司嘉實基金的雄厚實力與品牌底蘊，持續面向全球投資者提供權益、固收、指數及多策略解決方案等資產管理服務。

重要事項：投資涉及風險甚至可能損失投資本金。過往表現或任何可預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閱讀嘉實中美科技50ETF（「子基金」）有關銷售文件之詳情, 包括風險成份。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意: 子基金的投資主要集中於中國(包括香港)及美國。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動，並且可能較容易受到對相關行業造成影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管不利事件所影響。

該指數為新指數。與追蹤運營歷史較長、更成熟指數的其他交易所買賣基金相比,子基金風險可能更高。

金融衍生工具的相關風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受價格波動及較高波幅影響。金融衍生工具的槓桿因素/成分可導致損失遠超子基金投資於該衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能使子基金面臨蒙受重大損失的高風險。

上市類別單位和非上市類別單位的投資者須受不同定價和買賣安排規限。由於各類上市和非上市單位適用的費用和成本不同,因此每個單位的資產淨值可能有異。

適用於次級市場上市類別單位的聯交所交易時間,以及一級市場上市及/或非上市類別單位的買賣截止時間,可能有所不同。鑑於上市與非上市類別單位之間費用及成本安排的差異,上市類別單位與非上市類別單位的每單位資產淨值可能有所不同。

子基金需承受一般投資風險、被動投資風險、超大型市值公司的風險、貨幣風險及從資本分派/實際從資本派息的風險。

子基金獲得香港證監會認可。上述認可並不表示子基金獲得香港證監會官方推介。 投資涉及風險,甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前,應閱讀有關銷售文件之詳情,包括風險成份。投資收益並非以港元或美元計算者,需承受匯率波動的風險。此網頁由嘉實國際資產管理有限公司發出及並未經香港證監會審核。 指數提供商免責聲明： 「Solactive AG(以下簡稱Solactive)是「Solactive嘉實老虎中美科技50精選指數」(Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index)(以下統稱「標的指數」)的授權公司。本基金並非由Solactive AG資助、擔保、推廣或銷售。Solactive對本基金不作出任何明示或暗示之投資推薦，對於指數之質量、正確性及完整性不做任何擔保，對於任何對象使用指數取得之結果不做任何保證，Solactive不保證指數的正確性及完整性，對於任何錯誤或疏漏不承擔法律責任。儘管 Solactive 對其許可義務負有義務，但 Solactive 保留更改與指數相關的計算或發布方法的權利，並且 Solactive 不對與指數相關的任何錯誤計算或任何不正確、延遲或中斷的發布承擔責任。Solactive 不對任何損害承擔法律責任，包含但不限於任何利潤或業務損失，或因使用（或無法使用）指數所遭受或產生的任何特殊、意外、懲罰性、間接或後果性損害。」

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/50-etf-302699383.html SOURCE 嘉實國際資產管理有限公司