快手科技將於2026年3月25日公佈2025年第四季度及全年業績

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）今日宣布，將於2026年3月25日（星期三）在香港市場收市後公佈其截至2025年12月31日第四季度及2025年全年業績。

參會者預先登記時可選擇中文專線或英文同聲傳譯專線。請注意，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。完成登記後，參會者將會收到列有會議撥入詳情、會議密碼及特定登記號碼的電子郵件。參會者可使用相關訊息直接參與電話會議。參會者可在電話會議開始前及進行期間，隨時預先登記。

此外，公司投資者關係網站亦會提供電話會議（包括中文專線及英文同聲傳譯專線）的直播及存檔網絡廣播，網址為：https://ir.kuaishou.com/zh-hant。

可致電以下電話號碼收聽錄音重播，錄音有效期至2026年4月1日。