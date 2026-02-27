全球近200位高教界領袖到訪嶺大 展示國際化學習環境 推廣「留學香港」優勢

香港2026年2月27日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）今日（2月27日）迎來近200位來自全球高等教育界的領袖到訪屯門校園。是次活動為2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽的重點行程之一，通過校園導賞及互動交流，嶺大展示其國際化的學習環境及創新教學設施，積極發揮香港作為國際高等教育樞紐的獨特優勢，並推廣「留學香港」品牌，吸引更多非本地生來港升學及發展。期間，嶺大管理層、教研人員及學生與參訪者共同探索開拓學生交流計劃、科研協作及人才招攬等方面的合作機遇。

代表團成員涵蓋多所世界百強大學，包括南洋理工大學、魯汶大學、加州大學柏克萊分校、高麗大學及華威大學等著名學府的校長、高層管理人員及教育企業代表，在嶺大校長特別顧問（國際事務）暨環球教育處總監李海東教授及學生的帶領下，參觀一系列展示多元文化的校園設施，並到訪學生宿舍，了解來自世界各地的嶺南交換生，如何透過宿舍的共享空間及活動，促進師生之間的跨文化互動，加深對中華文化精神價值的認識。 此外，代表團亦到訪嶺大全新的綜合大樓「伍絜宜嶺南坊」，該空間為師生提供共享生活與交流空間，促進更緊密的師生連繫，又參觀正在興建、樓高七層的「嶺南教育機構樓」，將作為數據科學學院及跨學科研究中心的新基地，配備先進教學與研究設施，進一步提升教學與研究水平。

來自巴基斯坦、經濟學系四年級的同學Seemi NISAR，在交流環節中分享其學習經歷時表示：「這幾年的經歷可以用一句話概括⸺『走出舒適圈』。雖然最初來港面對未知與挑戰，但正是在這些經歷中，我獲得了最重要的學習與成長機會。嶺大提供的交流項目、實習機會和服務研習計劃，都讓我在學術之外累積寶貴的國際經驗，也真正感受到自己的全面發展。」 另一位來自哈薩克、修讀數據科學的一年級生Zhansaya MAKHAMBETALIYEVA則表示：「嶺大的學習氛圍結合了嚴謹的課堂訓練與豐富的課外經驗，讓學生在多元文化環境中，在學術學習之外，也能挑戰自我並收穫成就感。」

嶺大近年積極響應特區政府發展香港成為國際專上教育樞紐，打造「留學香港」品牌。大學的國際影響力亦與日俱增，在「2025年度泰晤士高等教育世界大學影響力排名」中，嶺大於聯合國可持續發展目標「SDG 4：優質教育」的排名躍升至全球第一；首次參與2026年度《泰晤士高等教育世界大學排名》，躋身世界首301至350位，其中「國際展望」高踞全球第47位；亦有逾百分之20的教研人員躋身2025年美國史丹福大學「全球首2%頂尖科學家」排名。 APAIE年會暨展覽為全球三大國際教育會議之一，今年由香港八所大學教育資助委員會資助大學共同支持舉辦，以「促進亞太區協作，共創全球教育新里程」為主題，匯聚全球70多個國家及地區超過3,000名高等教育界領袖與專家，共同探討高等教育的重要議題及新發展趨勢。APAIE年會暨展覽另設會前工作坊、主題演講、分場會議、圓桌會議、交流活動及本地大學校園參觀等。

