體育治理專業認證課程接受報名 致力提升香港體育總會治理水平

課程由香港公司治理公會及香港賽馬會攜手推出，並獲香港賽馬會慈善信託基金撥款贊助，旨在為本地各體育總會從業人員提供結構嚴謹、便於參與且與國際標準接軌的專業培訓。 香港2026年2月27日 /美通社/ -- 香港公司治理公會（「公會」）今日宣佈，「賽馬會香港公司治理公會體育治理專業認證課程」（「課程」）正式接受申請。這項專業認證課程旨在提升香港本地體育總會的治理標準。課程費用全免，現接受本地體育總會報名，並預留少量名額予公會會員及學員。

課程亦為「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」的核心項目，在香港賽馬會慈善信託基金的慷慨贊助下順利開展。 提到該計劃，香港賽馬會（「馬會」）表示他們很榮幸能夠與香港各本地體育總會緊密合作，分享實用治理知識和技巧，以維持最高治理水平。透過香港賽馬會慈善信託基金的贊助，馬會期望為各本地體育總會提供支援，提升其治理水平。 該計劃亦是「體育管治誠信聯盟」推動的倡議之一。聯盟由香港賽馬會、廉政公署、香港公司治理公會及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(「港協暨奧委會」)攜手組成，為期三年，充分展現四大機構共同提升體育界治理及誠信水平的堅定決心。

香港公司治理公會會長鄒兆麟先生FCG HKFCG(PE)表示：「強健的治理並非錦上添花，而是體育機構贏取信任、強化韌性及追求卓越體育表現的根基。我們期望透過這個課程，為本地體育總會提供全面支援，優化其治理實踐，並確保相關措施可迅速落實，令香港體育界長遠受益。」 課程由7大章節組成，提供合共約18小時的網上培訓，學員可以自行安排學習進度。課程主題涵蓋董事職責、法律及監管框架、策略規劃、財務管理、持份者關係拓展、道德及誠信，以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會《機構管治守則》的實踐。完成所有章節並通過最終評核的學員將獲頒結業證書以認證其專業資格，更可加入體育治理交流平台，與獲認證的專業人士建立聯繫，掌握體育治理領域的前沿動態與發展機遇。

作為治理領域的思想領導者，公會始終秉承「卓越治理帶來更佳決策，從而創造更美好世界」的理念，致力於通過教育、思維領導、倡導工作，以及與會員和廣泛社會層面的互動交流，提升工商業以及公共事務的治理水平，並促進最高治理標準。同時，公會提倡考慮所有持份者的利益，確保各種寶貴意見及建議都被聽取和重視。 卓越治理 更佳未來 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.hkcgi.org.hk。