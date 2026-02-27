2026/27年度賣地計劃 普縉集團 李雋傑：全年賣地初步估值逾129億

香港 - 2026年2月27日 - 普縉總監 (估值及諮詢) 李雋傑表示，發展局局長剛發表的2026/27財政年度賣地計劃，涉及9幅住宅用地，初步總估值約129億元。樓市趨向穩定及呈現明顯的升勢，將有利來年賣地的收入。
首季推售的東涌第106A區住宅地皮，預計可提供990伙，位置臨海。考慮到項目落成時間可配合預計於2029年啟用的港鐵東涌東站，加上地皮規模適中、而且該地區一向受航空業人士歡迎，預期項目落成後會吸引到投資者積極入市。李雋傑相信屆時地皮投標反應會理想。
撇除三幅位於洪水橋並以「片區開發」型式組合推售的住宅地皮，其餘新加入位於何文田及石門的住宅地皮同樣位處社區配套成熟的地區，考慮近期樓市慢慢回暖，成交量以及價格回升，預期受發展商歡迎，並反映在入標數量以及入標價上。
| 地點
| 地盤面積
(平方呎)
| 預計可建總樓面*
(平方呎)
| 用途
| 估值#
($)
| 樓面地價
(每平方呎$)
| 西貢打鼓嶺清水灣道
(DD223 LOT 317)
| 268,024
| 252,588
| 住宅
| 18億
| 7,200
| 香港赤柱環角道
(RBL 1204)
| 257,260
| 480,236
| 住宅
| 37億
| 7,700
| 新界東涌第106A區(TCTL 54)
| 152,849
| 534,971
| 住宅
| 20億
| 3,800
| 何文田佛光街
(KIL 11301)
| 54,896
| 207,745
| 住宅
| 25億
| 12,000
| 沙田石門大涌橋路與安心街交界
(STTL 626)
| 85,036
| 425,180
| 住宅
| 19億
| 4,500
| 沙田石門安心街與安平街交界
(STTL 627)
| 44,132
| 220,660
| 住宅
| 10億
| 4,500
*上述可建總樓面數字為預算數字，以政府釋出的招標條款作准。
#臨時數字，會因應市況及實際招標條款作修改
普縉集團
普縉是香港本地全港資企業，業務始於1982年，聘用近400名員工的跨領域專業服務機構，具備優秀條件，憑實力以一站式顧問服務，為客戶解決土地及樓宇相關問題。我們以70多位擁有多元專業資格人士為軸心，以超過200個專業認證及多年實戰經驗，率領團隊為客戶提供廣泛服務，包括房地產評估、土地諮詢、換地申請、城市規劃、施工及專案管理、重建專案、土木、結構及岩土工程、建築設計、景觀設計、交通設施及運輸規劃、環境評估及社會評估、建築測量、三維(3D)鐳射掃描及建築信息模擬(BIM)顧問服務、公眾參與諮詢、商業估值、資產管理諮詢、物業拍賣及代理、租賃管理、物業及設施管理等。憑藉專業優勢和豐富經驗，集團繼續堅守及履行服務承諾，致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。