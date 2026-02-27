創科賦能，人才築基 「新質生產力」人才招聘會 2026載譽歸來 啟動大灣區職業新篇章 提供超過 10,000 個優質職位

香港 - 2026年2月27日 - 繼去年首屆「新質生產力」人才招聘會圓滿成功後，香港生產力促進局（生產力局）欣然宣布，「新質生產力」人才招聘會 2026（招聘會）將於3月7日（星期六），於生產力大樓舉行。本次招聘會規模更勝從前，緊扣《2026-27年度財政預算案》人才發展大局，彌合新質生產力時代企業人才需求與市場供給的缺口，為粤港澳大灣區（下稱「大灣區」）求職者、大專生及專業人士帶來超過 10,000 個優質職位，重點聚焦AI、STEAM領域，助力培育及吸納優秀數碼科技人才。



招聘會陣容強大覆蓋新質生產力核心領域



作為生產力局推動新型工業化及人才發展的重點活動，本屆招聘會已吸引逾40家來自不同行業的知名企業、機構及政府部門參展，包括華為國際香港、阿里巴巴香港、國泰航空（國泰航空附屬服務）、東亞銀行、安永會

計師事務所、普華永道會計師事務所、海獅機械工業方案有限公司、勞工處等。職位空缺涵蓋與新質生產力以及創科相關的多個熱門領域，包括人工智能顧問、人工智能數碼化轉型專員、解決方案工程師、程式員、數碼營銷主任、系統工程師，亦設有專為應屆畢業生度身定製的畢業生計劃及實習崗位。



全方位求職支援助求職者脫穎而出



為協助求職者在市場上突圍而出，招聘會設有多項免費實用支援服務。當中最受歡迎的免費專業證件相拍攝服務，今年將繼續強勢回歸，為所有參與者提供高質素拍攝體驗，現場配備專業攝影師、燈光設備，並提供形象指導，協助求職者輕鬆拍攝出精神飽滿、符合求職規範的專業證件相，為求職者的履歷及網上申請打響求職第一印象。



除焦點證件相服務外，現場亦設有多項實用支援，包括互動工作坊、人工智能履歷優化 、一對一履歷諮詢，為求職者分析履歷優劣、優化內容重點，提升面試命中率；「創業坊」提供與本地潛力初創企業家直接交流的機會，拓展人脈，激發創新思維。當日亦歡迎愛好科技與藝術的大學及大專院校學生參與「創客體驗活動」，在專業導師指導下操作3D打印機、雷射雕刻切割機等設備，親手完成從構思到實體製作的完整過程（需提前預約）。 此外，活動當日更會舉辦多場行業主題研討會，聚焦求職技巧及人工智能在職場的最新應用，協助參與者深入了解行業趨勢及職業發展方向，獲取寶貴見解，為求職之路加強助力。



本次招聘會免費入場，歡迎所有大專生、應屆畢業生，求職者和專業人士報名參與，把握在大灣區開展職業新篇章的黃金機會。



「新質生產力」人才招聘會 2026

日期：2026 年 3 月 7 日（星期六）

時間：上午 10:00 — 下午 5:30

地點：九龍達之路 78 號生產力大樓

費用：免費入場，可透過官方活動網站 預先登記

活動亮點：逾 40 家參展機構、10,000 +職位空缺、AI 全方位職業支援、行業前沿研討會、免費專業證件相拍攝



登記: http://u.hkpc.org/b8q



請按此下載相片





附件一：「新質生產力」人才招聘會 2026參展機構一覽

附件二：「新質生產力」人才招聘會 2026活動一覽









