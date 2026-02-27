Supermicro 推出業界最高密度的 MicroBlade®，其搭載 AMD EPYC™ 4005 系列處理器，專為雲端、邊緣及軟件即服務工作負載而設

擴充能力、靈活配置及能源效益均無可匹敵

針對電子商務及網絡安全等專業運算而力臻完善

6U 機箱內支援多達 40 個伺服器節點 加州聖荷西2026年2月27日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 今日宣佈，推出業界首款、同時也是密度最高的刀鋒伺服器平台，以最新的 AMD EPYC™ 4005 系列處理器驅動。 Supermicro 全新的 MicroBlade 平台，採用針對密度優化的靈活刀鋒架構，確保產品能夠長久使用，應用起來份外靈活。 此系統同時支援最新的 AMD EPYC 4005 系列及先前版本，實現無縫的擴充能力，並保障客戶的長期投資，讓企業能隨著運算需求的演進，靈活擴充並作出升級。

Supermicro 董事長暨行政總裁 Charles Liang 表示：「我們的刀鋒架構靈活無比，讓客戶能在單一機箱內，混合搭載不同 CPU 的各類節點，更可在標準 48U 機櫃中，容納多達 320 個伺服器節點。 Supermicro 持續引領業界，推出高能源效益的先進平台，旨在極致提升擴充能力、降低整體擁有成本，並保障數據中心的長遠投資。」 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php 全新 6U 系統，於精巧機箱內支援多達 40 個節點，為橫向擴展及多租戶環境帶來無可比擬的極致運算密度、卓越能源效益及顯著成本優勢。 此平台專為多樣化、高效率且高密度的關鍵工作負載而達致最佳化，應用場景包括：

雲端及虛擬化： 適用於多租戶網頁寄存及小型虛擬私人伺服器 (VPS) 個案。

適用於多租戶網頁寄存及小型虛擬私人伺服器 (VPS) 個案。 現代化基礎設施： 支援 Kubernetes 及微服務平台，涵蓋應用程式介面 (API) 服務及網頁前端等應用。

支援 Kubernetes 及微服務平台，涵蓋應用程式介面 (API) 服務及網頁前端等應用。 企業及邊緣運算： 適用於部門級私有雲，以及在空間受限環境中追求高密度的邊緣部署。

適用於部門級私有雲，以及在空間受限環境中追求高密度的邊緣部署。 數據服務： 適用於物件儲存網關及高效數據處理工作。

適用於物件儲存網關及高效數據處理工作。 專業運算：涵蓋任務分割模擬、電子商務平台及網絡安全應用。 每個節點均支援單一 AMD EPYC 4005 系列處理器，設有兩個運作速度高達 5600 MT/s 的 DDR5 ECC UDIMM 插槽，並於每個節點提供兩個 PCIe Gen5 E1.S SSD 及一個 M.2 SSD。 整合網絡功能，透過 Broadcom BCM57414 提供雙接口 25GbE 連接；先進的安全及管理功能方面，則配備 TPM 2.0、簽署固件、硬件信任根、IPMI 2.0、KVM over IP 及 Redfish API 支援。 全新 MicroBlade 系統更顯與眾不同，其支援單寬及雙寬節點的靈活配搭，將 Supermicro 一體化刀鋒系統的多元適應效能展現得淋漓盡致。 連接能力進一步強化其功能，機箱後方整合兩個配備 100G 上行鏈路的 25G 以太網交換器，不僅確保可靠的高速網絡傳輸，更因減少線纜使用而有效降低整體擁有成本。

MicroBlade 的機箱管理模組 (CMM) 可讓用戶全面遙距控制個別伺服器刀鋒、電源供應器、散熱風扇及網絡交換器。 系統管理員可透過設定功率上限，控制每部伺服器的最高耗電量，並在 MicroBlade 機箱管理模組中管理分配予每個刀鋒伺服器的電力資源。 系統支援遙距電源控制，可隨時重啟或重置伺服器；同時亦能透過區域網絡序列 (Serial over LAN, SOL) 或嵌入式鍵盤、影像、滑鼠 (KVM) 功能，遙距存取基本輸入輸出系統 (BIOS) 設定及作業系統控制台資訊。 控制器採用獨立處理器設計，因此無論中央處理器 (CPU) 是否正在運作，或系統處於開機與否，所有監控及控制功能皆可正常運行。

關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。

