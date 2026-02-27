現場拍賣：2026 年 3 月 24 日至 25 日 - 比華利山半島酒店 (The Peninsula Beverly Hills) 網上競投開始日期：2026 年 2 月 25 日 加州比華利山2026年2月27日 /美通社/ -- Julien's Auctions 隆重宣布舉行 大膽奢華： Gwyneth Paltrow 風格辭典與典藏精選 拍賣會。這場具有里程碑意義的拍賣盛會將匯聚 Gwyneth Paltrow 的個人珍藏，包括時尚單品、家具及設計作品，並與多件來自全球頂尖設計品牌的非凡典藏作品同場亮相。 網上登記及競投將於 2026 年 2 月 25 日（星期三） 開始。 這項為期兩天的活動將呈獻無與倫比的高級訂製時裝、奢華室內設計及生活風格珍品，每一件拍品均展現 Paltrow 數十年來對當代風格的深遠影響。

Gwyneth Paltrow 表示：「我深信那些在我們之前已歷經歲月的物件，蘊藏著一種靜謐之美——在時間中累積深意。而當轉交至新主人手中，故事亦得以延續。 帶著這份懷舊與新生的精神，我從生活中精心挑選了這些珍藏，希望它們能將自身的歷史延續下去，在新主人手中煥發出全新的意義。」 Gwyneth Paltrow 個人珍藏拍賣所得的部分收益將捐贈予 World Central Kitchen 。該機構為全球知名的非牟利組織，致力於應對人道危機、氣候災害及社區危機，為受災地區提供營養豐富的新鮮膳食援助。 Paltrow 表示：「能夠將本次拍賣所得的一筆可觀款項捐贈給該機構，支持他們勇敢而具深遠意義的工作，我深感榮幸。」

這標誌著 Julien's Auctions 舉辦的大膽奢華系列拍賣會，首次涵蓋家居及家具拍賣品。過往該系列僅專注於時尚服飾及名人珍藏品，如今則拓展至奢華室內設計領域，為收藏家提供難得機會，除了能競投拍賣行獨一無二的時尚單品外，還能同時收藏由名家挑選的生活風格藝術品。 此演變突顯出對於生活風格為導向的收藏有着日益增長的需求。 Julien's Auctions 聯合創辦人兼執行董事 Martin Nolan 表示：「大膽奢華是一個邀請，讓收藏家擁有連結高級時裝與高端生活方式的文化標誌。 Gwyneth Paltrow 透過優雅且精心策劃的設計視角，重新定義現代奢華。 從紅地毯到居家空間，她的美學風格具有純粹而深遠的影響力。 透過將高級訂製時裝與室內設計相融合，Julien's 正回應市場對生活方式導向收藏的需求，每件珍藏都在訴說一個故事。」

自 1990 年代中期以來，Paltrow 的美學理念一直塑造現代風格。她長年鍾愛 Valentino、Versace、John Galliano 時期的 Dior 以及 Giorgio Armani 等品牌，並透過個人品牌 goop 展現當代視野，奠定了作為當代時尚指標的地位。 大膽奢華：Gwyneth Paltrow 風格辭典與典藏精選拍賣會亮點拍品包括： 1999 年奧斯卡金像獎 Ralph Lauren Collection 設計手稿（估價： $1,000-$2,000）

2010 年 《鄉謠情緣》(Country Strong) 首映紅地毯 Atelier Versace 親穿禮服（估價 $4,000-$6,000）

2013 年《鐵甲奇俠 3》(Iron Man 3) 首映紅地毯 Giorgio Armani Privé 親穿套裝（估價： $2,000-$3,000）

1999 年 Dior by John Galliano 親穿禮服（估價： $2,000-$3,000）

2015 年奧斯卡金像獎 Ralph & Russo 親穿晚禮服（估價： $3,000-$4,000）

1999 年 Gianni Versace 親穿套裝（估價： $1,000-$2,000）

現代讓•羅耶 ( Jean Royère ) 風格的北極熊椅一對（估價： $6,000-$8,000）

Julian Mayor 月球桌 (Lunar Table)（估價： $2,000-$4,000）

Lindsey Adelman 九球樹枝氣泡吊燈 (Nine Globe Branching Bubble Chandelier)（估價： $8,000-$10,000）

其他典藏時尚精選拍品包括： 愛馬仕 | 2005 35 CM Birkin（Clemence 小牛皮）手袋（估價： $15,000-$25,000）

Gucci | 2003 年秋冬系列閉幕款紅色晚禮服（估價： $3,000-$5,000）

Jean Paul Gaultier | 1992 年春季時裝展系列吊帶裙（估價： $6,000 - $8,000）

Jean Paul Gaultier | 2004 年秋季高級訂製系列拖地絲絨長袍（估價： $4,000 - $6,000）

Marc Jacobs | 2005 年秋季系列粉紅色絲絨晚禮服（估價： $500 - $700）

Givenchy | 1998 年春季時裝展系列 Alexander McQueen 設計之兩件式套裝（估價： $1,000-$2,000）

Givenchy | 1999 年秋季時裝展系列 Alexander McQueen 設計之 Circuit Suit 套裝（估價： $700-$900）

Givenchy | 1999 年春季時裝展系列 Alexander McQueen 設計之亮片上衣（估價： $1,000-$2,000）

Givenchy | 1996 年秋季時裝展系列 John Galliano 設計之鬥牛士帽（估價： $700-$900）

Versace | 2003 年春季 Donatella Versace 設計之色塊拼接娃娃裙（估價： $2,000-$3,000）

Gloria Swanson 收藏的 Louis Vuitton 標誌印花大型平頂行李箱（估價： $6,000-$8,000）

這場為期兩天的拍賣將於 2026 年 3 月 24 日至 25 日上午 10 時（太平洋時間）在比華利山半島酒店隆重舉行。全球藏家可透過網上實時參與，請於以下網址登記及參與競投： www.juliensauctions.com 關於Julien's Auctions： 為重要時刻而生。你知道那一刻嗎——燈光漸暗，就在你最喜愛的樂隊即將登場之前？又或者，一部改變你整個世界的電影播放至片尾字幕前的那一刻？ 空氣中充滿期待，任何言語都難以真正表達那份感受——因為你必須親身在場，才能真正體會。 在 Julien's Auctions，我們存在的意義，就是透過具標誌性的珍藏品與獨一無二的收藏品系列，讓這些珍貴時刻重新帶回你的生活。無論是與藝術家直接合作、與傳奇名人遺產管理機構攜手，抑或與品味獨到的收藏家緊密協作，我們的拍賣會都透過探索與重新連結，讓文化躍動起來。從荷里活傳奇到時尚偶像，我們的拍賣致敬奢華、歷史，以及那些定義世代的動人故事。

從貓王 (Elvis Presley)、瑪麗蓮夢露 (Marilyn Monroe)、靈高•史達 (Ringo Starr)，到女神卡卡 (Lady Gaga)、班克斯 (Banksy)、寇特•柯本 (Kurt Cobain) —— 從洛杉磯走向世界，我們讓真品與知音相遇。 欲了解更多資訊，請瀏覽： juliensauctions.com 關於 goop： goop 是一個生活風格平台，致力於探索、精心策劃內容，並引領前衛對話。 從屢獲殊榮的美容與時尚產品線，到其視野廣闊的編輯視角，goop 鼓勵女性擁抱自我成長的歷程，並在人生各個階段中，追求愉悅、美麗與成長，從中發掘深層喜悅。 goop Beauty 提供潔淨、高效且奢華的護膚、護髮及身體護理必備品。 GWYN 以經典為基礎，為現代女性重新演繹——呈現毫不費力的精緻與含蓄優雅的時尚風格。 goop Wellness 旨在以科學支持、實證為本的方案，回應真實需求。其中包括一系列旨在提升愉悅感的性健康產品，並倡導打破禁忌的健康態度。

Gwyneth Paltrow 於 2008 年秋季創立 goop，最初以每週電子通訊形式發佈。此後，goop 已發展為涵蓋美容、時尚與餐飲領域的業務，並以其產品系列、精選策劃內容、Podcast、電視節目、現場活動及零售實體店而聞名。 關於比華利山半島酒店： 比華利山半島酒店連續 26 年榮獲 AAA 五鑽級及福布斯五星評級，是南加州唯一同時獲此殊榮的酒店。酒店位於比華利山核心地段的熱帶園林之中，設有 195 間客房，包括 38 間套房及 18 幢私人別墅。 比華利山半島酒店亦設有供應半島經典下午茶的 The Living Room、半島水療中心以及天台花園——一處度假式綠洲，設有泳池、私人涼亭，以及戶外雞尾酒和餐飲服務。 比華利山半島酒店坐落於威爾希爾大道 (Wilshire Boulevard) 與南聖莫尼卡大道 (South Santa Monica Boulevard) 交界，步行即可抵達比華利山著名的羅迪歐大道 (Rodeo Drive)。 欲了解更多資訊，請瀏覽 peninsula.com/beverlyhills 。

