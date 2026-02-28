尚乘數科公佈全年業績，營收增長565.7%，淨收入增長132.7%，淨資產增長280.2%

巴黎、紐約和倫敦2026年2月28日 /美通社/ -- 尚乘數科有限公司（簡稱「尚乘數科」或「該公司」，紐約證券交易所代碼：HKD）是一家紐約證券交易所(NYSE)上市公司，亦為尚乘集團有限公司旗下子公司。該公司今天宣佈已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交其截至2025年10月31日的財年的20-F表年度報告，摘要亮點如下：

總營收從2040萬美元增至1.361億美元，增幅達565.7%

總淨收入從4170萬美元增至9700萬美元，增幅達132.7%

總資產達9.554億美元（合每股7.57美元）

淨資產價值達6.037億美元（每股合4.78美元）