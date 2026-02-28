全球治理研討會在日內瓦舉行《新時代治國理政紀實》第一卷英文版正式發佈

瑞士日內瓦2026年2月28日 /美通社/ -- 以下為新華社報道：

全球治理研討會暨《新時代治國理政紀實》第一卷英文版發佈會在瑞士日內瓦舉行。

聯合國日內瓦辦事處總幹事瓦羅瓦婭在致辭中說，習近平主席於2025年9月提出的全球治理倡議強調了對話、發展和互利合作的重要性。

中國為加強多邊主義做出了重要貢獻。各國應共同努力，建立更公平、更包容、更有效的國際合作體系。

她還指出，自1945年以來，全球局勢發生了重大變化，但「聯合國仍然是世界各國能夠聚集在一起解決共同問題和找到共同解決辦法的唯一場所 」。