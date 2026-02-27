Strutt ev¹斬獲iF設計獎 繼CES 2026驚艷首秀後商業化進程再提速

新加坡2026年2月27日 /美通社/ -- 智能個人移動出行領域的先鋒Strutt今天宣佈，其旗艦車型Strutt ev¹榮獲著名iF設計獎。這一殊榮不僅再度印證了該公司的技術領先地位，更推動了其商業發展勢頭，在首批早鳥預訂名額火速售罄後，品牌已重啟新增預訂通道。 自1954年以來，iF設計獎便成為全球卓越創意的標誌性獎項，由129位國際設計與可持續發展領域的專家組成獨立評審團進行評選。本屆大賽共收到來自68個國家的逾萬份參賽作品，Strutt ev¹歷經嚴苛評審脫穎而出。該獎項旨在表彰敢於挑戰傳統、重構系統設計，並將日常體驗升級為實際價值的創新者，這一評選理念與Strutt的設計使命高度契合。

此次摘得iF設計獎，為Strutt快速擴充的知名行業榮譽矩陣再添一員。此前，該品牌已斬獲2026年CES創新獎，以及備受矚目的2025年紅點設計至尊獎(Red Dot: Luminary)。接連斬獲獎項，充分體現了全球科技與設計界對Strutt ev¹商業可行性及市場標桿潛力的高度認可。 Strutt ev¹首次將智能駕駛技術引入個人出行領域，顛覆了現有市場格局。車型搭載的專有evSense技術，成為其核心競爭壁壘。該系統依托先進的智能算法與激光雷達技術，可實時、持續地繪製用戶周邊複雜的環境全貌，並進行無縫調整，主動規避與牆體、傢俱、行人及寵物發生碰撞的風險，重新定義了個人移動出行的安全性與用戶獨立自主性。

Strutt首席執行官Tony Hong表示：「斬獲iF設計獎，是對我們戰略願景與執行能力的雙重印證。在拿下CES創新獎和紅點設計至尊獎後，我們看到這些行業榮譽正直接轉化為強勁的早鳥銷售業績。我們將持續聚焦業務規模化發展，以滿足日益增長的市場需求，打造消除日常出行實際障礙的產品。」 關於Strutt Strutt是一家在新加坡註冊成立的機器人技術公司，憑借先進的傳感技術、自動駕駛技術以及屢獲殊榮的工業設計，重新定義個人交通出行方式。自CES 2026全球首發以來，Strutt ev¹開創了智能個人移動出行的全新品類，這款緊湊型個人日常代步工具，兼具電動汽車級別的安全性能、智能體驗與操控水準。

如需了解更多信息，請訪問：https://www.strutt.inc/