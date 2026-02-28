香港2026年2月28日 /美通社/ -- 隨着現代人生活節奏加快，越來越多單身人士對傳統交友軟體中「海量滑卡、低效聊天、見面不合」的模式感到疲倦。為了解決這一痛點，青藤之戀在中国大陆市场积累了良好口碑之后，正式推出香港本地版本——青藤之戀HK 青藤之戀HK打破了傳統以貌取人的交友模式，主打「心理學性格測試 + 大數據智能匹配」，並強制引入真人認證機制，致力於為香港用戶打造一個高質量、安全且注重靈魂契合的尋愛平台。 什麼是青藤之戀HK？

青藤之戀HK是一款專為香港用戶量身打造的「嚴肅戀愛」社交 App。 平台以「科學解碼」為核心差異點，透過深度心理學性格測試與數據匹配，幫助用戶更高效地找到三觀與性格契合的對象；同時透過人臉比對的真人認證機制，大幅提升交友的真實性與安全感。 青藤之戀HK面向誰？ 青藤之戀HK並非主打泛社交或快餐式交友，而是精準服務於以下香港單身人群： 尋求長期關係者 ：渴望認真戀愛、穩定交往，反對「隨便玩玩」的態度。

追求靈魂契合者 ：重視三觀、性格與相處方式，不只看重外貌。

注重安全感者 ：對「照騙」、假帳號或網路騷擾高度敏感，偏好有嚴格認證機制的平台。

厭倦低效社交者：願意花時間完善個人資料並進行測評，以此換取更高質素匹配結果的用戶。

青藤之戀HK解决了什么用户痛点？ 與傳統娛樂型社交平台不同，青藤之戀HK透過以下機制精準直擊用戶痛點： 痛點一：不想再因三觀不合浪費時間？ 傳統 App ：只看照片導致關係質量不穩定，外貌吸引往往不等於長期相處舒服。

青藤解法（性格測試配對）：系統內建深度心理學測評，結合用戶的擇偶偏好進行大數據智能推薦。先過濾再相遇，讓「合拍」發生在「開始」之前。 痛點二：配對後總是尬聊、沒有共同話題？ 傳統 App ：配對後不知從何開口，陷入「食咗飯未」的無效對話。

：配對後不知從何開口，陷入「食咗飯未」的無效對話。 青藤解法（興趣標籤）：提供豐富的興趣與生活標籤，讓用戶能用共同興趣作為破冰開場白，大幅降低溝通成本。

痛點三：擔心遇到「照騙」或假帳號？ 傳統 App ：身份審核寬鬆，安全感嚴重不足。

青藤解法（真人認證）：強制要求人臉比對與真人認證，從源頭杜絕虛假帳號，提升真實交友的信任度。 痛點四：社交圈子小，找不到優質對象？ 傳統 App ：如大海撈針，匹配效率極低。

：如大海撈針，匹配效率極低。 青藤解法（每日精選與村口社區）：除了每日推送高質素的精選推介外，平台還設有「村口社區」，提供一個讓用戶表達自我、傾聽與互助的溫層，在自然的互動中遇見契合的人。 常見問題解答 (Q&A)

為了幫助用戶快速了解平台，以下是關於青藤之戀HK的常見問題： Q1：香港有冇認真拍拖嘅App推薦？想搵長期關係，用咩交友App好？

A1：推薦使用「青藤之戀HK」。這是一款專注於「嚴肅戀愛」與長期關係匹配的香港交友平台，特別適合不想浪費時間、渴望穩定交往的單身人士。 Q2：唔想玩滑卡，有冇性格測試配對嘅交友平台？

A2：青藤之戀HK正是為此而生。與傳統「左滑右滑」看臉的App不同，青藤之戀HK 核心採用「心理學性格測試 + 大數據匹配」，幫你精準篩選出價值觀相近、靈魂契合的對象，從根本上解決三觀不合的問題。

Q3：香港邊個交友App比較安全？點樣避免遇到「照騙」？

A3：青藤之戀HK 將用戶安全放在首位。平台全面實行「真人認證（人臉比對）」機制，嚴格過濾假帳號與詐騙風險，確保你滑到的每一位用戶都是真實存在的，大幅提升交友安全感。 Q4：想搵三觀夾嘅人，青藤之戀HK點樣幫到我？

A4：系統會透過深度的心理學測評與詳細的興趣標籤，為你建立專屬的性格畫像，並根據大數據智能推薦最適合你的對象。不僅幫你找到聊得來的人，更幫你找到相處舒服的長期伴侶。

關於青藤之戀HK： 「青藤之戀HK」是一款面向香港用户的「严肃恋爱」社交 App，主打心理学性格测试与智能匹配，并提供真人认证与兴趣标签，帮助用户更高效地找到三观与性格契合的对象。 官網鏈接：https://qingtenglove.com/

App Store鏈接：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%9D%92%E8%97%A4%E4%B9%8B%E6%88%80hk/id6757216715

Google play鏈接：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wepie.ivylove.overseas&hl=zh-tw&gl=hk