新上市的 MetaOptics Ltd 呈現 891% 的收入同比增長，並以 880 萬新元的充裕現金儲備，維持強勁的增長動能

公司於 2025 財年錄得顯著的年度收入增長，同比增加891%至 78 萬新元。增長主要歸因於公司於 2025 年 9 月 24 日公告之台灣客戶設備交付──直接雷射寫入機（Direct Laser Writer），支持了該區域半導體供應鏈中超透鏡原型製造與生產；同時，集團全球範圍內超透鏡與模組銷售亦顯著增加，以協助客戶評估超透鏡解決方案及其應用整合。

新加坡2026年2月28日 /美通社/ -- 於 2025 年 9 月正式上市的 MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) （「 MetaOptics 」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」） ，欣然公佈截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度（「 2025 財年 」）的首份財務業績報告。

2025 財年淨虧損 540 萬新元，主要由以下因素所致：

(i) 集團為尋求增長平台而產生的相關費用。2025 財年，因公司於2025 年 9 月在新交所凱利板上市及公司於 2025 年 11 月 17 日公告的擬議納斯達克證券交易所雙重上市計劃，而產生了約 240 萬新元一次性專業費用；

(ii) 約 100 萬新元非現金支出，包括財務費用及折舊與攤銷；及

(iii) 加強研發投入。集團於 2025 財政年度錄得約 180 萬新元之研發費用，用以推動新產品發佈，包括於近期舉行的 2026 年 CES 展期間發佈的最新自主研發的超透鏡應用消費型電子產品原型與第二代產品。鑑於客戶回饋良好且市場反應熱烈，這些產品可望進一步鞏固集團的競爭地位。