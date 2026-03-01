堅持技術創新，開源開放，為世界提供算力新選擇

西班牙巴塞羅那2026年3月1日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為首次在海外展示最新的Atlas 950 SuperPoD,TaiShan 950 SuperPoD 等多個型號超節點產品和解決方案，並強調堅持開源開放，攜手產業界共建開放共贏的計算產業生態，打造堅實的算力底座，為世界提供新選擇。

堅持技術創新，打造堅實的算力底座

隨著 AI 技術持續迭代演進，大模型參數規模已邁入萬億級時代，智能體（Agentic AI）深度融入各行各業生產核心環節，對算力強度與時延性能提出了更高要求。傳統服務器堆疊的模式，面臨集群規模越大，算力利用率越低，訓練中斷越頻繁的困境。