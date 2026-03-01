近四千健兒支持「救援在野2026」 定向賽享譽回歸吸引過百隊親子參與

香港2026年3月1日 /美通社/ -- 無國界醫生（香港）舉辦的大型跑步及定向比賽「救援在野2026」今日（1日）假香港科學園順利舉行。賽事的報名人數創近年新高，吸引近4,000名健兒參加，身體力行支持醫療人道救援工作。深受運動愛好者歡迎的定向比賽今年再次回歸，報名反應非常熱烈，其中親子組更吸引149隊作賽，藉運動傳承救援精神。 無國界醫生（香港）董事會主席趙卓邦致辭時感謝參賽者的支持，並指公眾之力可協助人道援助抵達資源缺乏的地方，讓救援人員走近戰區、疫區或災區的傷病者，以拯救生命和應對迫切的醫療人道需求。他表示：「置身全球各地的無國界醫生人員，正與各種足以致命的傳染病鬥快，在預防疾病蔓延的同時，亦全力醫治受感染的病人。拯救生命要快，亦需要足夠資源方可治療更多病人。各位參賽者今天的支持，正正讓前線救援人員能『分秒必爭、先發救人』，希望各位繼續將對人道救援的熱情傳播開去，亦持續關注各種人道議題和危機！」

賽事雲集城中運動好手 今屆比賽吸引一眾健兒參與，包括10公里、半馬和全馬香港紀錄保持者黃尹雋；藝人楊潮凱及簡淑兒；5名無國界醫生前線救援人員，包括護士趙卓邦、水利衞生專家朱景熙、李君婷醫生、李威儀醫生及唐頴思醫生。首次參與「救援在野」10公里跑賽的黃尹雋表示：「人道救援猶如長跑，兩者均需要持久的韌力和堅持。我一直很欣賞無國界醫生的工作，非常高興今次能親身支持他們，希望其他跑友亦享受以運動行善的過程，繼續關注這個組織的救援工作。」

定向賽回歸 體能、判斷、速度三重挑戰 除了10公里及3公里跑步比賽，無國界醫生今年重辦闊別數年的定向比賽，賽項較去年的定向體驗賽更具挑戰。定向比賽設有親子組，以及難度更高的個人或隊際賽，後者的賽場範圍較廣，由白石角海濱長廊，伸延至大埔公路至樟樹灘路一帶，考驗參賽者的體能及速度。逾千名參賽者代入救援人員疾走前線拯救生命的精神，於限時內完成15個挑戰項目，包括模擬運送醫療物資、搶答有關傳染病的問題等，透過親身體驗加深對醫療人道救援工作的了解。

賽事主題：救援分秒必爭 無國界醫生於2002年在香港舉行首屆「救援在野」野外定向比賽，旨在讓參賽者體驗救援人員徒步千里到受影響社區提供醫療護理的挑戰，近年活動更進一步結合跑步元素，號召參賽者跑出救援精神。賽事今年踏入第24年，主題為「分秒必爭 先發救人」，聚焦介紹三種可以於短時間內致命的疾病：霍亂、瘧疾和壞疽性口炎。是次賽事透過賽場內的攤位遊戲、展覽裝置和活動刊物等，凸顯救援團隊應對疫病時，務求以最快速度評估情況和調派團隊與物資，展開防治工作，爭分奪秒拯救生命。

無國界醫生致力確保財政獨立，以令組織能在複雜的環境和衝突地區之中，自主及迅速地僅基於醫療需要開展工作。無國界醫生的98%經費來自公眾的小額捐款，組織衷心感謝是次活動參加者及一眾團體支持。本年度賽事的活動伙伴為 Collyer Logistics，其董事Andy Russell先生表示：「無國界醫生在世界各地展開的救援工作意義非凡，我們很高興能支持這個組織逾10年，將在未來繼續參與『救援在野』。」 有關無國界醫生 無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

