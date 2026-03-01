香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻 第八屆「無限亮」正式開幕 開幕節目以全球首個專業共融樂團作品《無邊狂想曲》 重新想像共融藝術邊界

香港 - 2026年3月1日 - 由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻，第八屆「無限亮」於2月28日在葵青劇院演奏廳正式開幕。開幕節目《無邊狂想曲》由享譽國際、全球首個專業共融樂團帕拉管弦樂團演出，為觀眾帶來一場受諾貝爾獎物理學家理查·費曼啟發、結合現場管弦樂、當代舞蹈及觀眾互動的沉浸式共融藝術體驗，重新定義了共融藝術的邊界。





第八屆「無限亮」的主題為「你我不只一種想像」，致力發掘多元價值的豐富內涵，並透過跨界合作，以藝術連結彼此。「無限亮」更首度與香港兩大旗艦藝團「香港舞蹈團」及「香港中樂團」攜手，製作跨界共融節目，期望能啟發新視野，展現共融藝術進一步邁向香港文化主流，開拓多元所帶來的無限想像。



本屆「無限亮」帶來11個破格節目，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈及電影，合共29場演出，除了開幕演出帕拉管弦樂團《無邊狂想曲》沉浸式管弦樂舞作；更包括由「無限亮」及香港舞蹈團共同製作，與屢獲殊榮的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會共同編舞及演出的全新大型戶外舞蹈作品《遊延》；由「無限亮」與香港中樂團聯合製作，與視障二胡新星楊恩華攜手呈獻融合傳統與當代的中樂盛宴《弦上光影》；亞洲首演、德國不萊梅劇院與匈牙利編舞家阿德里安·學德合作、挑戰舞蹈世界對身體價值的既定認知的獲獎當代舞作《脈律趴!》；亞洲首演、維也納藝術家米高·圖林斯基、挑戰對殘障軀體的社會期待與既定框架的自傳式獨舞劇場《破障主意》；「無限亮」亞洲企劃全新委約戲劇作品、著名導演谷野九郎《雪山深處德川女盲人按摩師 — 埋火》；以及亞洲首演、瑞士編舞家亞歷山德羅·夏塔雷拉攜三位身障表演者的原創音樂及舞蹈玩味感官劇場《脆絲z》。



「無限亮」今年更開展全新「本地創作研究計劃」， 配對本地藝術家與不同能力人士，共同創作探索共融實踐的新作品，為本地共融藝術注入新活力。研究成果將於「無限亮」2026期間呈獻，向觀眾展示共融藝術的潛力。



文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君女士表示：「『無限亮』是香港具標誌性的共融藝術平台，透過為不同能力的藝術家提供舞台展示創意，促進社會共融。藝術的力量，正在於它能夠超越語言與形式的界限，觸動人心深處。文化藝術發展需要社會、業界、各界人士共同投入。『無限亮』扮演着連繫來自世界各地、不同背景和能力人士的橋樑，豐富社會各界的藝術體驗，同時也體現了藝術與社會進步的緊密聯繫：創意與共融精神，正是推動社會持續進步的重要動力。」



香港藝術節協會副主席文肇偉先生在開幕儀式中表示：「『無限亮』自2019年開展以來，一直透過本地及國際共融藝術演出及賽馬會『無限亮』教育及社區外展節目推廣共融，向各界展示不同能力優秀藝術家的造詣。踏入第八屆，我們更首度與香港旗艦藝團合作，為觀眾呈獻兩個體現多元共融精神的本地聯合製作。衷心感謝『無限亮』的聯合主辦香港賽馬會慈善信託基金的長期支持，以及策略支持夥伴香港展能藝術會的完善無障礙服務，確保每位觀眾都能體驗藝術的感染力，更感謝每一位參與的藝術家付出無比努力。」



香港賽馬會董事孔思和先生表示：「配合今年的主題——『你我不只一種想像』，『無限亮』將舉辦一系列的公眾教育活動，推動社會共融，並帶出不同能力人士並非『不同』，而是社會多樣性中的重要一環。多年來，香港賽馬會一直致力推動藝術和文化發展，為香港注入藝術文化活力，豐富市民生活，包括支持香港藝術節逾半世紀，香港賽馬會慈善信託基金亦自2019年以來，與香港藝術節聯合呈獻『無限亮』計劃。」



圖片說明：（左起）香港展能藝術會主席林彩珠女士、香港藝術節協會副主席文肇偉先生、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君女士﹑香港賽馬會董事孔思和先生及香港藝術節行政總監余潔儀女士一同為「無限亮」2026開幕儀式擔任主禮嘉賓。

「無限亮」2026延續歷年實踐，以藝術推動共融、孕育人才為目標，策劃一系列賽馬會「無限亮」教育及社區外展節目，持續推廣共融與創意，銳意推動教育和社區的網絡及長遠發展，並為建構一個更具同理心與溫度的共融社會出一分力。節目包括共融舞蹈項目《視界》、國際研討會「人文與科技── 引領共融革新，重塑人類未來」、《身活日常》學校巡迴音樂會、以及「無限亮」培訓計劃和社區公眾展演。



除精彩的實體演出外，網上放映節目包括紀錄片里卡多・塞爾維尼及尼克・陶西格《共行時光》，紀錄尼克和卡拉夫婦與兩個患有先天性遺傳肌肉萎縮病的兒子如何攜手前行；莎拉・波莉《當愛留在遺忘時》講述一對結婚超過40年的夫婦面對早發性阿茲海默症的故事；紀錄片青柳拓《富士山棉花田》以一所為不同能力人士提供服務的「未來農場」為背景，探索他們的日常生活、創意和社群之美；嘉露蓮・卡瓦爾坎蒂《青春的裂縫》敍述兩名青少年——一位是失聰的滑板高手，另一位是沉迷饒舌的年輕人——透過手語和共同奮鬥而結緣的溫馨故事。



實體演出門票現於城市售票網URBTIX公開發售。設全日制學生、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士可享半價優惠。



社區節目則無須預先登記，觀眾可免費即場參與。 網上放映節目則於3月30日至5月25日陸續登場。



除精彩的節目外，「無限亮」更把共融精神從舞台延伸至日常生活，推出三款全新無障礙主題盲盒公仔。



藝術通達服務

「無限亮」一如既往地與香港展能藝術會合作，為優質的藝術項目輔以完善的通達服務，確保不同需求的觀眾都能無障礙地欣賞演出。每項節目所提供的通達服務不同，當中包括：口述影像、通達字幕、手語傳譯、點字場刊、語音場刊、劇場視形傳譯、簡易圖文版刊物、自在劇場、額外輪椅位、亦歡迎攜同導盲犬。



如欲了解更多活動詳情，請瀏覽「無限亮」網頁。

節目詳情請按此：www.nolimits.hk/programme

城市售票網Urbtix：https://www.urbtix.hk/series/124?bannerCode=NL2026



