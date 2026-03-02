熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-02 09:00
更新：2026-Mar-02 09:00
Media OutReach Newswire

沙漠鑽石閃耀第79屆英國電影學院獎(BAFTAs)紅地毯及頒獎典禮派對

分享：

以自然原始美感演繹真我風格

倫敦，英國 - 2026年3月2日 - 於近期舉辦的第79屆英國電影學院獎的紅地毯上，天然鑽石成為全場焦點，多位備受矚目的影視明星均佩戴沙漠鑽石珠寶亮相，以獨特的色彩閃耀全場。

英國電影學院獎的紅地毯上眾星佩戴沙漠鑽石珠寶彰顯自我風格：(左上至右下) Nathalie Emmanuel、Gillian Anderson、Archie Madekwe、 Audrey Nuna、Regé-Jean Page
英國電影學院獎的紅地毯上眾星佩戴沙漠鑽石珠寶彰顯自我風格：(左上至右下) Nathalie Emmanuel、Gillian Anderson、Archie Madekwe、 Audrey Nuna、Regé-Jean Page

沙漠鑽石珠寶呈現出香檳金、蜜糖色、干邑棕、琥珀褐與威士忌色調等豐富色調，經過精湛切工與匠心設計，將經典優雅與當代風格完美融合，於紅地毯上綻放出奪目的光芒。

Nathalie Emmanuel與Gillian Anderson率先演繹這股風潮，雙雙選擇巴西珠寶品牌Ara Vartanian的作品。 Nathalie佩戴綴以棕色沙漠鑽石的修長垂墜耳環，配襯手鐲與戒指; Gillian則以不對稱耳環搭配戒指，鑲嵌細膩的棕色與白色天然鑽石。 主演《K-Pop Demon Hunter》的Audrey Nuna則選擇ANANYA的沙漠鑽石耳骨夾，展現前衛個性。

胸針亦從珠寶盒中的珍藏，蛻變為紅地毯上的點睛之作。 新星獎提名者Archie Madekwe以訂製Dior西裝搭配Ara Vartanian白色天然鑽石胸針與沙漠鑽石復古戒指; Regé-Jean Page則以Hirsh London的沙漠鑽石蜻蜓胸針為造型注入自然靈感。

Poppy Delevingne佩戴來自Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶亮相頒獎典禮派對
Poppy Delevingne佩戴來自Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶亮相頒獎典禮派對


頒獎禮後，由英國版《Vogue》與《GQ》聯合舉辦的時尚電影派對隨即登場。 演員兼模特Poppy Delevingne佩戴Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶閃耀亮相，延續紅地毯上的璀璨時刻。 她悉心挑選了一系列沙漠鑽石臻品，其中包括一條來自全新Empirea系列的矚目項鍊，鑲嵌17.34克拉棕色沙漠鑽石。

這些光芒四射的時刻印證了天然鑽石源於自然的原始之美，既是風格與魅力的表達，也是跨越時代的文化傳承。天然鑽石的恒久光芒，將繼續照亮每一位佩戴者的亮眼瞬間。







關於De Beers集團

De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問

Media OutReach Newswire
Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

