沙漠鑽石閃耀第79屆英國電影學院獎(BAFTAs)紅地毯及頒獎典禮派對

以自然原始美感演繹真我風格

英國電影學院獎的紅地毯上眾星佩戴沙漠鑽石珠寶彰顯自我風格：(左上至右下) Nathalie Emmanuel、Gillian Anderson、Archie Madekwe、 Audrey Nuna、Regé-Jean Page

Poppy Delevingne佩戴來自Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶亮相頒獎典禮派對

倫敦，英國 - 2026年3月2日 - 於近期舉辦的第79屆英國電影學院獎的紅地毯上，天然鑽石成為全場焦點，多位備受矚目的影視明星均佩戴沙漠鑽石珠寶亮相，以獨特的色彩閃耀全場。沙漠鑽石珠寶呈現出香檳金、蜜糖色、干邑棕、琥珀褐與威士忌色調等豐富色調，經過精湛切工與匠心設計，將經典優雅與當代風格完美融合，於紅地毯上綻放出奪目的光芒。Nathalie Emmanuel與Gillian Anderson率先演繹這股風潮，雙雙選擇巴西珠寶品牌Ara Vartanian的作品。 Nathalie佩戴綴以棕色沙漠鑽石的修長垂墜耳環，配襯手鐲與戒指; Gillian則以不對稱耳環搭配戒指，鑲嵌細膩的棕色與白色天然鑽石。 主演《K-Pop Demon Hunter》的Audrey Nuna則選擇ANANYA的沙漠鑽石耳骨夾，展現前衛個性。胸針亦從珠寶盒中的珍藏，蛻變為紅地毯上的點睛之作。 新星獎提名者Archie Madekwe以訂製Dior西裝搭配Ara Vartanian白色天然鑽石胸針與沙漠鑽石復古戒指; Regé-Jean Page則以Hirsh London的沙漠鑽石蜻蜓胸針為造型注入自然靈感。頒獎禮後，由英國版《Vogue》與《GQ》聯合舉辦的時尚電影派對隨即登場。 演員兼模特Poppy Delevingne佩戴Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶閃耀亮相，延續紅地毯上的璀璨時刻。 她悉心挑選了一系列沙漠鑽石臻品，其中包括一條來自全新Empirea系列的矚目項鍊，鑲嵌17.34克拉棕色沙漠鑽石。這些光芒四射的時刻印證了天然鑽石源於自然的原始之美，既是風格與魅力的表達，也是跨越時代的文化傳承。天然鑽石的恒久光芒，將繼續照亮每一位佩戴者的亮眼瞬間。