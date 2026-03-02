香港軟建有限公司推出「餐飲王自助付款機」 重新定義香港餐廳自助結賬體驗

香港2026年3月2日 /美通社/ -- 香港軟建有限公司（Everyware Limited）今日宣佈正式推出全新自助支付解決方案——「餐飲王自助付款機」（Caterlord Checkout）。此方案旨在協助香港餐廳加快結賬流程、紓緩人手壓力，並為顧客提供更流暢的用餐體驗。「餐飲王自助付款機」與「餐飲王」POS 平台全面整合，讓餐廳在保持準確、安全及全數碼化支付流程的同時，有效提升翻檯率。 開啟自助結賬新紀元 「餐飲王自助付款機」是一款專用的自助結賬終端機，讓顧客在用餐完畢後能獨立查閱賬單並完成付款。系統透過掃描二維碼（QR Code）即時讀取訂單資料，並與POS 的檯號及訂單狀態同步，確保每一筆交易均即時記錄。透過自動化付款及零誤差的 POS 回傳功能，餐廳營運者可減輕前線樓面人手的負擔，讓員工專注於提供優質的款待服務。據統計，該系統平均每日能為餐廳員工節省 90 分鐘處理傳統收銀工作的時間。

專為現代食客而設 此解決方案支援多種主流電子支付方式，包括熱門電子錢包（八達通、支付寶、微信支付、Apple Pay、Google Pay）及信用卡（Visa、Mastercard、銀聯、American Express、JCB），讓顧客可依喜好付款。其多語言且介面友善的設計，能清晰引導顧客逐步操作，即使是首次使用者也能在繁忙時間迅速完成結賬。此外，餐廳更可利用「餐飲王自助付款機」的主屏幕作為內置廣告空間，在付款介面推廣新菜單、季節性活動或會員計劃。 快速部署，靈活設置 「餐飲王自助付款機」能與POS 系統一站式整合，無論是單店營運還是擴展中的連鎖集團，均能輕鬆導入。硬件配置靈活多變，提供掛牆式、座地式及坐檯式等多種選擇，完美配合不同餐廳的店舖佈局與客流動線。憑藉快速安裝及雲端管理功能，新分店上線時能將對日常營運的干擾減至最低。

獲香港知名品牌信賴 多個具前瞻性的香港餐飲品牌已率先採用「餐飲王自助付款機」以提升服務效率，包括堅信號、椰林閣、雲川、菜籽。這些先行者利用此方案成功縮短繁忙時間的排隊人龍，支援更精簡的人手編制，並收集更多關於顧客付款行為的數據。他們的成功部署，凸顯了在競爭激烈的香港餐飲市場中，業界對智能化及以客為本的支付體驗需求日益增長。 關於香港軟建有限公司 香港軟建有限公司 (Everyware Limited) 的創立願景，是透過先進的雲端技術革新餐飲業。深明餐廳經營者面臨的挑戰，公司開發了「餐飲王」（Caterlord）—— 一個簡化餐廳管理各個環節的一站式平台。作為亞太區公認最先進且穩健的 POS 系統之一，「餐飲王」憑藉其支援各種餐飲模式的卓越能力——從獨立咖啡店到大型連鎖集團——而廣受業界讚譽。「餐飲王」深受頂尖餐飲集團信賴，持續為行業樹立創新標竿。

