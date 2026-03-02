熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-02 10:55
更新：2026-Mar-02 10:55
PR Newswire

匯聚超過70間保險公司 AWM春茗晚宴圓滿舉行 共慶創新與合作

香港2026年3月2日 /美通社/ -- 香港知名保險經紀公司 理德財富管理有限公司 AutoMate Wealth Management Limited（AWM） 於2月27日在 The Henderson – Cloud 39 舉行 「2026 AWM春茗晚宴」，邀請業界夥伴及合作保險公司歡聚一堂，共慶佳績。

是次盛會吸引逾70間國際頂尖及本地主流保險公司代表出席，現場氣氛熱烈。AWM作為本地深受信賴的保險經紀品牌，一直秉持專業、創新及以客為本的理念，致力為個人與企業客戶提供全方位風險管理方案。其服務涵蓋醫療、人壽、儲蓄、意外及一般保險，更在汽車保險領域表現突出，成為市場領先品牌。

AWM亦不斷拓展企業保險及商業風險管理方案，現已為多間企業及上市公司提供包括專業責任險、董事及高級職員責任保險（D&O）等方案，協助企業應對市場變化及合規挑戰，提升整體營運安全及穩定性。

AWM行政總裁 徐敬恩先生在 致辭中表示，AWM在過去數年間迅速成長，成功關鍵在於公司以「速度與溫度」為核心價值——在追求效率的同時，注重服務中的人性化與關懷。今年，AWM將以 「企業解決方案」 為主軸，全面推動企業保險服務升級，為合作夥伴及客戶創造更具前瞻性的保障價值。

是次晚宴除回顧過去一年團隊成果與業績外，亦標誌著AWM邁向新階段的重要里程碑。AWM將繼續發揮專業優勢，攜手與保險公司及企業夥伴推動業界發展，共創共贏新局面。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/70-awm--302700520.html

SOURCE AutoMate Wealth Management Limited

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

www.prnewswire.com

 

 

 

 
