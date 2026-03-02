熱門搜尋:
伊朗局勢 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-02 10:00
更新：2026-Mar-02 10:00
PR Newswire

Nopporn Suppipat 將其持有的 Wind Energy Holding 全部股權售予 Harbour

分享：

曼谷2026年3月2日 /美通社/ -- 總部位於英國的投資公司 Harbour，已接手 Nopporn "Nick" Suppipat 及其關聯公司於 Wind Energy Holding Co. Ltd ("WEH") 所持有的全部股權及相關權益。

Harbour_Logo

當中包括 Nick 於 Golden Music Limited ("GML") 所擁有的實益權益。GML 為一間於香港註冊成立的公司，為 WEH 已發行股份中 38% 的登記持有人，現正由法院委任的獨立接管人接管。  

作為泰國領先的本土風力發電企業，WEH 預料將在協助國家於2037年前把可再生能源在整體發電結構中的佔比提升至 51% 的目標上發揮關鍵作用。

今日的公布意味著 Nick 已全面退出其於 WEH 的所有權益，並不再涉及於多個國家進行的相關訴訟。 他已不再持有 WEH 任何剩餘的財務權益，亦不再涉及與其股權相關的任何訴訟事宜。

adblk4

Nick Suppipat 表示：

「經過逾十年的訴訟糾纏，我認為最有效的做法，是將我於 WEH 持有的所有權益全面出售予 Harbour。 我期待將時間及資源投放於一項令人振奮的全新業務發展。」

編輯備註

關於 GML

  • 2023年8月，香港特別行政區高等法院就 Golden Music Limited ("GML") 的全部已發行股份委任獨立臨時聯合及連帶接管人
  • 2025年6月，該接管程序轉為永久性安排，賦予聯合及連帶接管人對 GML 資產的全面權力與權限，其中包括 WEH 已發行股份的 38%。
  • 聯合及連帶接管人自2023年8月3日起被委任為 GML 的董事，現時組成其董事會。
adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務