Nopporn Suppipat 將其持有的 Wind Energy Holding 全部股權售予 Harbour

曼谷2026年3月2日 /美通社/ -- 總部位於英國的投資公司 Harbour，已接手 Nopporn "Nick" Suppipat 及其關聯公司於 Wind Energy Holding Co. Ltd ("WEH") 所持有的全部股權及相關權益。

當中包括 Nick 於 Golden Music Limited ("GML") 所擁有的實益權益。GML 為一間於香港註冊成立的公司，為 WEH 已發行股份中 38% 的登記持有人，現正由法院委任的獨立接管人接管。

作為泰國領先的本土風力發電企業，WEH 預料將在協助國家於2037年前把可再生能源在整體發電結構中的佔比提升至 51% 的目標上發揮關鍵作用。

今日的公布意味著 Nick 已全面退出其於 WEH 的所有權益，並不再涉及於多個國家進行的相關訴訟。 他已不再持有 WEH 任何剩餘的財務權益，亦不再涉及與其股權相關的任何訴訟事宜。