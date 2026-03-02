Nopporn Suppipat 將其持有的 Wind Energy Holding 全部股權售予 Harbour

曼谷2026年3月2日 /美通社/ -- 總部位於英國的投資公司 Harbour，已接手 Nopporn "Nick" Suppipat 及其關聯公司於 Wind Energy Holding Co. Ltd ("WEH") 所持有的全部股權及相關權益。
當中包括 Nick 於 Golden Music Limited ("GML") 所擁有的實益權益。GML 為一間於香港註冊成立的公司，為 WEH 已發行股份中 38% 的登記持有人，現正由法院委任的獨立接管人接管。
作為泰國領先的本土風力發電企業，WEH 預料將在協助國家於2037年前把可再生能源在整體發電結構中的佔比提升至 51% 的目標上發揮關鍵作用。
今日的公布意味著 Nick 已全面退出其於 WEH 的所有權益，並不再涉及於多個國家進行的相關訴訟。 他已不再持有 WEH 任何剩餘的財務權益，亦不再涉及與其股權相關的任何訴訟事宜。
Nick Suppipat 表示：
「經過逾十年的訴訟糾纏，我認為最有效的做法，是將我於 WEH 持有的所有權益全面出售予 Harbour。 我期待將時間及資源投放於一項令人振奮的全新業務發展。」
編輯備註
關於 GML
- 2023年8月，香港特別行政區高等法院就 Golden Music Limited ("GML") 的全部已發行股份委任獨立臨時聯合及連帶接管人
- 2025年6月，該接管程序轉為永久性安排，賦予聯合及連帶接管人對 GML 資產的全面權力與權限，其中包括 WEH 已發行股份的 38%。
- 聯合及連帶接管人自2023年8月3日起被委任為 GML 的董事，現時組成其董事會。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/nopporn-suppipat--wind-energy-holding--harbour-302700452.html
SOURCE Harbour