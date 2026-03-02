星路科技攜手Midas Gold Resources與AnchorV，推出香港首個加拿大金礦底層資產RWA項目

香港2026年3月2日 /美通社/ -- 全球一站式Web5財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與加拿大礦業資源集團Midas Gold Resources及項目聯合發起人安科威數字科技有限公司（「AnchorV」）正式簽署合作協議，將共同推出香港首個以金礦為底層資產的RWA（Real World Assets，現實世界資產）產品。本項目亦為星路科技首次在香港引入加拿大底層資產以及企業合作的案例，展現其在合規前提下，持續拓寬商業版圖並接觸多元資產類型的發展策略。

作為加拿大地區黃金礦產探開和挖掘生產服務商，Midas Gold Resources亦是此次RWA項目的發行方，公司期待透過本次合作，進一步拓展在香港的黃金資產業務發展，未來計劃達成黃金銷售與黃金存儲業務。星路科技在合規前提下，針對產品設計、智能合約、數據穿透平臺、合規發行及打通全球分銷網絡等關鍵環節，提供相關技術支持。AnchorV就底層資產數據真實性、運營資料、法律框架和跨國架構，提供相關解決方案。君合律師事務所為本項目提供代幣化票據發行服務。