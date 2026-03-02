2026環球資源越南展：工廠直供買家所需，匯集優質可出口產品

越南胡志明市2026年3月2日 /美通社/ -- 由環球資源(Global Sources)主辦的第四屆「環球資源越南展」將於2026年4月22日至24日在胡志明市西貢會展中心 (SECC) 舉行。本屆展覽會匯聚500多家已核實製造商，設置700多個展位，預計將吸引來自120多個國家和地區的12,000多名專業買家進場參觀。

戰略性工廠直供模式

本屆越南展將構建多元化的採購環境，70%參展商為越南本地製造商，30%為來自中國大陸、韓國、印度、台灣地區和香港地區的領先供應商，展出不同類別、各具特色的產品。此外，展覽會規模將空前宏大，新增東盟展區，雲集印尼、泰國、新加坡和馬來西亞等東盟國家的供應商，打造真正全面的區域採購體驗。