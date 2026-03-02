熱門搜尋:



商業動向
出版：2026-Mar-02 15:18
更新：2026-Mar-02 15:18
PR Newswire

2026環球資源越南展：工廠直供買家所需，匯集優質可出口產品

分享：

越南胡志明市2026年3月2日 /美通社/ -- 由環球資源(Global Sources)主辦的第四屆「環球資源越南展」將於2026422日至24日在胡志明市西貢會展中心 (SECC) 舉行。本屆展覽會匯聚500多家已核實製造商，設置700多個展位，預計將吸引來自120多個國家和地區的12,000多名專業買家進場參觀

Global Sourcing Fair Vietnam 2026, an essential factory-direct hub for Asia sourcing, will take place from April 22–24, 2026 at the SECC in Ho Chi Minh City. (PRNewsfoto/Global Sources)

戰略性工廠直供模式

本屆越南展將構建多元化的採購環境，70%參展商為越南本地製造商，30%為來自中國大陸、韓國、印度、台灣地區和香港地區的領先供應商，展出不同類別、各具特色的產品。此外，展覽會規模將空前宏大，新增東盟展區，雲集印尼、泰國、新加坡和馬來西亞等東盟國家的供應商，打造真正全面的區域採購體驗。



越南展採用工廠直供的模式，讓買家能夠直接對接工廠負責人及核心決策層。這一模式確保產品100%符合出口條件，實現定價透明度、更快速客製化服務，並以靈活機制推進長期合作，順應全球零售需求變化。

潮流與熱門產品集中地

越南展薈萃類別豐富的熱門產品，協助買家拓展採購渠道和緊貼市場趨勢。買家可在現場親身接觸40,000多件流行的可出口產品，涵蓋以下類別：

  • 時尚與配飾：面料與輔料、時裝、時尚配飾與鞋履、運動服飾、行李箱及包袋。
  • 家居與禮品：家具與家居裝飾、家居用品、禮品與文具、節慶禮品、手工藝品。
  • 電子產品與家電：電腦與手提電腦配件、移動電子產品、智能家居電器。
  • 新展區──印刷與包裝：客製化、可直接上架的包裝方案，提升品牌形象。


強大行業協會支持

2026環球資源越南展獲得越南主要國際商會及行業協會的大力支持，包括越南澳洲商會（AusCham）、越南西班牙商會（SCCV）、越南荷蘭商業協會（DBAV）、美國越南商業協會（UVBA）、巴西越南商會（BVC）及其他知名行業組織，勢必令展覽會取得更大關注度，同時帶動入場人流。

商業配對計劃精簡採購流程

針對四月採購季，越南展推出「一對一商業配對計劃」，通過預約工廠負責人與買家直接進行對接，協助雙方構建潛力優厚的合作關係。越南展的良好聲譽持續吸引眾多VIP買家參與計劃，包括MM Mega MarketCoppelBirgma AsiaVHC BrandsStapleYoka YoKohnan VietnamEl Corte InglésEnchanté AccessoriesTargetWalmart Sourcing、山姆會員店、利豐、AdidasACFCMaison CorporationKingfisher等。



歡迎參觀2026環球資源越南展，發掘優質供應商，探索可出口目標產品，在全球商貿競爭中取得優勢。

如欲瞭解更多詳情，請訪問環球資源越南展官方網站，或傳送電子郵件至[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302700765.html

SOURCE Global Sources

