友邦峻宇會推出「大腦健康計劃」

率先引入全球首創AI視網膜掃描技術 積極預防認知衰退

友邦香港專為高淨值客戶而設的友邦峻宇會推出「大腦健康計劃」，此計劃提供全球首創AI（人工智能）驅動視網膜影像檢測技術的健康管理方案，令友邦香港成為本港首家帶來創新且可靠檢測體驗的保險公司。

i-Cog視網膜影像檢測——全球首創專為守護大腦健康的人工智能視網膜影像檢測技術

蒙特利爾認知評估五分鐘版本（ MoCA-5）——五分鐘快速評估記憶力、專注力及多項認知能力

全面腦健康評估——識別影響大腦老化的關鍵因素

香港 - 2026年3月2日 - 友邦香港專為高淨值客戶而設的友邦峻宇會推出「大腦健康計劃」，此計劃提供全球首創AI（人工智能）驅動視網膜影像檢測技術的健康管理方案，令友邦香港成為本港首家帶來創新且可靠檢測體驗的保險公司。「大腦健康計劃」採用非侵入性、高準確度的早期檢測技術，有效協助及早識別並積極預防認知衰退風險。此計劃不僅是一項檢測服務，更會因應每位會員的檢測結果，提供度身訂造、科學為本並專門針對認知健康的生活指導與身心管理方案，協助會員實現由預防到改善的全面支持。認知障礙症不僅是導致喪失日常自理能力的主因，更屬退休三大憂慮之一，相關護理費用每年高達港幣約20萬元。在香港，每三名 85 歲以上長者中，就有一人患有嚴重認知障礙友邦峻宇會透過將認知健康定位為健康長壽的核心支柱之一，協助會員掌握健康主導權，享受更長久、更充實的人生。是次計劃更率先為大腦健康提供全球首創AI驅動視網膜影像檢測技術，屬非侵入性視網膜掃描檢測方案，準確度高達92%。該技術由來自香港中文大學、以科研為本的公司思瞳科研（i-Cognitio Sciences）研發，並由友邦香港及Humansa攜手合作推出，使友邦香港成為本港首家保險公司帶來創新且可靠的檢測體驗。表示：「認知衰退往往在症狀出現前多年已開始。對於超過七成友邦峻宇會會員已年屆40歲或以上，守護大腦健康更是首要考量。同時，研究顯示高達45%的認知障礙症個案是可避免或可延遲發病。一旦透過計劃發現相關狀況，計劃便可為會員提供科學為本的個人化護理與健康生活指導。」補充道：「在友邦峻宇會，我們相信長壽不僅在於延年益壽，更在乎豐盛人生。『大腦健康計劃』讓認知健康成為健康長壽的核心，從而實踐這個理念。作為香港首家引入這項全球首創技術的保險公司，我們正為業界建立全新標準，把健康養生、財富管理與品味生活融入全方位生態圈。我們致力守護客戶的腦健康，並協助他們全面擁抱健康人生，實踐『健康長久好生活』。」「大腦健康計劃」結合尖端人工智能檢測技術與個人化護理︰計劃亦包括健康生活指導，以及涵蓋抗氧化、消炎及排毒的抗衰老保健食品，每項服務均配合預防策略及專業醫藥諮詢服務。友邦峻宇會會員現可免費兌換體驗此計劃。自 2023 年成立以來，友邦峻宇會憑藉專屬禮遇及多元化服務獲廣泛認可，助客戶尋找財富與健康的平衡。透過科學為本的服務，友邦峻宇會致力於制定個人化的醫療保健及健康管理方案。透過2024年推出的「健康無限方案」，友邦峻宇會以前瞻性及預防性策略，結合早期檢測、精準測量及持續監測，讓客戶的身體機能、心理健康及代謝機能達到最佳狀態。上述資料不可詮釋為在香港及/或澳門以外提供、出售或遊說購買任何保險產品或服務，亦不構成任何銷售建議及或有關產品之推介及或服務要約。如在香港及/或澳門境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法，友邦人壽不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。友邦人壽不會在香港及/或澳門以外任何其他地區提供或出售任何保險產品和服務。上述資料只供參考, 並未提及相關條款及細則及風險等之詳情。