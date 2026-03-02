德國國家旅遊局發佈2026年度推廣主題 ----聚焦文化、美食、城市與自然

德國法蘭克福2026年3月2日 /美通社/ -- 德國國家旅遊局（GNTB，簡稱德旅局）將在2026年通過四項全球營銷活動及三大重點主題，在國際旅遊市場競爭中推廣德國這一旅遊目的地。德國的核心優勢——文化與城市旅行的熱門目的地，以及國際遊客對地道的體驗、美食和風光的旺盛需求，將成為營銷傳播的核心。 德國國家旅遊局董事會主席何佩雅女士（Petra Hedorfer） 表示：「德國憑借其深厚的待客文化以及卓越的品牌形象——作為以服務為導向的優質旅遊目的地，已做好充分準備。我們的營銷活動與重點主題有意識地呼應這些優勢，旨在激發各客源市場潛在赴德遊客的興趣。借此，我們一方面吸引來自新興市場的全新客群，另一方面也為老顧客提供再次赴德旅行的新動力。2025年，國際遊客在德旅行支出達785億歐元，為德國經濟創造了顯著價值，也直接惠及以中小企業為主的旅遊業。」

城市主題推廣：「下一站德國」 德旅局委託Appinio公司進行的一項獨立研究顯示，城市旅行位列國際遊客最感興趣的三大主題之一。德國憑借其開放包容、豐富多彩的文化場景和多元化的都市生活，在歐洲遊客的國際城市旅遊目的地中，排名第一。為進一步提升城市旅遊為酒店業、餐飲業及零售業帶來的入境客源消費量，德旅局將在Expedia平台推出一項助力預訂轉化的營銷活動，主題涵蓋大都市生活方式以及小眾城市的獨特魅力。這項全球營銷活動將於2026年3月、7月和9月分三輪在全球投放，渠道與形式包括Expedia平台上的內容中心、結合品牌影片的精準目標人群故事講述、Netflix平台「插播廣告」、社交媒體活動以及媒體和B2B傳播。

美食主題推廣：「尋味德國」 根據德旅局委託Appinio公司進行的分析，在體驗文化遺產與名勝古跡之後，品嚐當地美食是國際城市與文化旅行者最常提及的活動。因此，德旅局推出「尋味德國」營銷活動，旨在全球範圍內將德國定位為一個以深厚待客文化為特色的、多元化且擁有豐富美食的旅行目的地。其傳達的核心信息是：獨特文化體驗源於美食、餐飲與酒店的緊密聯結。作為一項營銷活動，「尋味德國」全方位展示了德國作為美食與文化國度的魅力，既呈現季節性特色，也凸顯地方風味。美食的呈現始終與地域及體驗場景相結合。活動核心是一個引導用戶開啟一場靈感迸發的德國美食之旅的活動頁面，該頁面基於用戶個人興趣與需求，從德旅局知識圖譜中調取數據，推薦合適的地區及具體信息——包括景點、餐廳、酒店、美食活動和葡萄酒節等。活動還配有全新宣傳片，並通過社交媒體、程序化廣告、 新聞稿、博主及媒體考察旅行，以及媒體和B2B傳播進行補充。

「Feel Good—樂享德國」 德旅局可持續發展戰略的核心目標，是將德國定位為一個擁有大量經認證的可持續旅遊產品的目的地。屢獲國際殊榮的「Simply Feel Good」營銷活動展示了如何在自然或城市中實現既豐富多彩又與環境和睦共處的度假方式。2026年，德旅局將以全新標語「Feel Good——樂享德國」推出此項活動。 「Season's Greetings—來自德國的節日祝福」 德國近五分之一的國際遊客間夜數集中在11月和12月。擁有規模宏大、種類豐富且知名度高的聖誕市場的大城市，如慕尼黑、科隆、法蘭克福和紐倫堡，是吸引遊客的主力。

中小城市和地區也同樣從這些聖誕市場中受益。據Deutschem Schaustellerverband（德國流動商販協會）統計，2024年遊客在聖誕市場內的消費達41.7億歐元，市場外的相關消費為48.8億歐元。德旅局每年都將大小城鎮在聖誕季的獨特氛圍作為「來自德國的節日祝福」系列營銷活動的核心。2026年，德旅局將繼續借此活動推廣在聖誕季赴德旅行，以支持城市發展，特別是當地的酒店業和零售業。用戶可通過活動網頁從德旅局知識圖譜中調取數據，精準搜索全德3400多個聖誕市場的信息。 重點主題一：拜羅伊特音樂節150週年

德國穩居歐洲遊客國際旅行文化目的地的前列。2026年，德旅局將借助拜羅伊特音樂節週年慶的契機，推出重點主題，推廣理查德•瓦格納曾生活、工作或其作品與之相關的城市和地區，把它們作為德國這一文化目的地中的璀璨明珠進行宣傳。拜羅伊特憑借其節日劇院和侯爵歌劇院，成為2026年唯一入選《紐約時報》「全球最值得去的52個地方」榜單的德國城市。其他旅行推薦目的地，如萊比錫、德累斯頓、艾森納赫和紐倫堡等，則展示了全德範圍內豐富的瓦格納主題旅遊產品。

重點主題二：與親友同樂，共享自然 根據IPK國際旅遊咨詢公司（IPK International）的統計，2025年，選擇在德國鄉村度假的歐洲遊客數量增長了4%，山地度假和水濱度假也呈現增長。德旅局順應這一趨勢，將推出重點主題，聚焦家庭在自然中的活動，例如徒步、騎行或親水體驗。德旅局將推出一個主題網頁，提供諸如適合家庭入住的酒店、農場度假、樹頂漫步或野生動物園等實用建議。網頁中基於德旅局知識圖譜數據全新開發的戶外模塊（outdoor），將為用戶清晰呈現各類旅遊產品。

重點主題三：魯爾區2027年國際花園博覽會（IGA） 國際花園博覽會（IGA）作為全球規模最大的園藝盛會之一，每十年在德國舉辦一次。繼2017年柏林國際花園博覽會之後，魯爾區將借2027年國際花園博覽會之機，打造「全球最綠色工業區」。為此，魯爾山谷自行車道將進一步擴建和升級。德旅局正與國際花園博覽會主辦方及聯邦園藝展（BUGA）合作，面向全球推廣這些大型活動。通過此項主題重點，德旅局計劃於2026年率先在荷蘭、比利時等鄰近市場及英國推廣旅行建議，爭取延長預計260萬參觀者的停留時間。

關於德國國家旅遊局（GNTB） 德國國家旅遊局（GNTB）作為國家級旅遊推廣機構，由德國聯邦議院決議通過並成立，受德國聯邦經濟與能源部的委託，宣傳「旅遊勝地」德國。作為促進德國入境旅遊的核心組織，德國國家旅遊局與德國旅遊行業夥伴、協會及商業機構緊密合作，制定發展策略並開展市場營銷活動，強化德國作為旅遊目的地在國外的正面形象，推動德國入境旅遊業的發展。目標是挖掘未來的經濟潛力，吸引國際遊客，為德國經濟創造更多價值。

德國國家旅遊局的核心戰略行動領域包括： - 有針對性的市場研究和對全球旅遊趨勢及特定市場客戶需求的詳細分析。

- 加強與旅業夥伴的聯繫，分享市場信息，促進以中小企業為主的旅遊經濟的發展。

- 增強品牌意識，提高德國作為旅遊勝地的品牌知名度，重點關注數字化轉型。 旅遊勝地德國的品牌形象「Germany Simply Inspiring」代表著一個以服務為導向的高品質旅遊目的地，在全球旅遊目的地競爭中獨樹一幟。 德旅局在全球設有19家辦事處，由位於美茵河畔法蘭克福的總部進行管理。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302700834.html SOURCE 德国国家旅游局