Bybit 與社區同行：穿越週期，堅守穩定、穩健收益與長期承諾

阿聯酋迪拜2026年2月27日 /美通社/ -- 隨著加密恐懼與貪婪指數跌至歷史低位，比特幣亦從高點大幅回調，全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 重申一個樸素信念：在市場不確定性加劇的時刻，社區最需要的是穩定、清晰的指引，以及獲取穩健收益的真實機會。 面對波動，Bybit 選擇迎難而上——拓展新機遇、強化類固收產品體系，與全球使用者並肩同行。

「我們相信，當下使用者最需要的就是穩定性，」Bybit 聯合首席執行官 Helen Liu 表示。「市場終將復甦，對此我們毫無疑問。 但在此過程中，我們的職責是説明用戶緩解壓力，提供獲取穩定收益的切實途徑，並確保社區始終知曉：Bybit 始終與他們站在一起。」