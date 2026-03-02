UfiSpace 優達科技於 MWC 2026 發表 1.6T 開放式網路方案，全面優化 AI 運算效能

隨著人工智能基礎設施向超大規模架構演進，供應商鎖定網絡設計往往會制約擴展性並提高成本。UfiSpace的開放式網絡架構支援大量AI工作負載需求實現彈性擴容，協助營運商在保持架構靈活性的同時優化投資回報。

西班牙巴塞隆那2026年3月2日 /美通社/ -- 開放式網絡解決方案領導者 UfiSpace 優達科技 今日宣布在2026年世界移動通信大會（MWC Barcelona，5號展館5A61展位）上推出其針對AI優化的1.6T網絡產品方案。該產品方案包含S9331-64HO AI 數據中心交換機與S9630-32HO交換機，旨在滿足大規模人工智能部署對擴展性、性能與安全性的要求。

S9630-32HO將AI架構延伸至傳輸層。該平台搭載Broadcom® Qumran 4D晶片，提供全線速MACsec與IPsec加密功能，可在不影響性能的前提下實現安全聚合。配合OpenZR+光模塊使用時，該平台支持長達400公里的傳輸距離，滿足分佈式AI基礎設施對AI數據中心互聯（DCI）及骨幹網現代化升級的需求。

S9331-64HO專為滿足AI後端架構需求而設計。該設備基於Broadcom® Tomahawk 6晶片設計，提供102.4 Tbps交換容量，可支持高密度GPU集群。其先進的流量管理功能（包括自適應路由與擁塞控制）旨在縮短作業完成時間（JCT），提升計算效率，並加速AI訓練週期。

可持續發展與1.6T技術路線圖

1.6T網絡平台在提供前所未有的帶寬與性能的同時，也帶來了嚴峻的散熱與功耗挑戰。UfiSpace除在MWC上展示應對高密度網絡部署所面臨的挑戰所設計的AI就緒網絡解決方案。該公司將在洛杉磯OFC 2026展會（3月17日至19日）上展示先進的液冷解決方案，該方案旨在提升電源使用效率（PUE），滿足新一代1.6T光網絡接口的散熱需求。

關於UfiSpace優達科技

UfiSpace是為電信、雲服務提供商及超大規模數據中心提供開放式網絡解決方案的領先供應商。通過分解式架構，UfiSpace 助力客戶構建更靈活、可擴展且具成本效益的新一代網絡。