「智營薈際大賞 2026」最後召集 啟動雙重機遇賦能本地設計出海

全新賽制成就創意 入圍即享展覽機會香港 - 2026年3月2日 - 香港設計界年度盛事——「香港智營設計大賞」在踏入第十五屆之際，正式更名為「智營薈際」重新啟航，寓意薈萃本地設計精英，際遇遍布全球。由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處主力贊助，項目自2012年創立以來，一直是推動香港原創設計邁向國際的關鍵。
今年全面升級至「智營薈際」，象徵着新的轉型將進一步建構全方位設計生態系統，志於讓創意成為香港新經濟動力。今年「智營薈際」將實施一項融合創意與商業的賦能框架，項目將包含兩個關鍵階段：「智營薈際大賞 2026」評選及海外巡迴貿易展覽機會，旨在幫助獲獎者與國際市場建立聯繫。
參賽福利同步升級 入圍即可參與展覽
本屆「智營薈際」參賽福利亦同步加碼，尤其針對公司組別，鼓勵中小企及本地設計師投資創意。所有入圍人士將獲分配香港禮品及贈品展專屬展覽位置，展示其入圍作品及公司其他產品，與過千國際買家互動，實現品牌曝光並開拓合作機會。最終評審環節亦將於禮品展首日進行，參賽者可以直接向評審團分享設計理念，從中獲取專業意見，深入了解作品的優勝及不足之處。
除此之外，獲獎者有機會帶同其獲獎產品及公司品牌一同參與海外巡迴展覽，登上全球貿易展會的重要舞台，讓本地創意在國際視野下綻放光芒。大賞亦設有首辦生產的補助金，為設計概念提供早期的資金支持，助力一眾優秀獲獎者將創新概念轉化為可以面向國際市場的產品，為參賽者創造最大的價值。
涵蓋四大生活範疇 宣揚香港獨有魅力
「智營薈際大賞 2026」現已正式開放報名。本屆不單聚焦產品設計美感，亦著重其商業潛力，誠意徵集各類創新產品，包括：
- 家居生活：能提升生活空間和個人品味的設計，如特色家俱及家居裝飾等。
- 餐桌品味：創新廚具、餐具及餐桌裝飾，重新定義用餐美學與體驗。
- 禮品智選：用以創造回憶的精緻定製禮品，包括節慶產品、個人珍藏及企業贈禮等。
- 體驗娛樂：喚起舊式情懷的娛樂物或具有教學設計的益智遊戲，如手辦玩具、STEM遊戲及跨世代收藏品等。
| 「智營薈際大賞 2026」作品徵集詳情
| 公司組
| 報名截止日期︰
| 2026年3月10日（星期二）
| 報名費用︰
| 每個產品組別港幣 600 元
| 展覽費用*：
| 每個產品組別港幣 3,500 元
| 概念組
| 報名截止日期︰
| 2026年3月10日（星期二）
| 報名費用︰
| 每個產品組別港幣 300 元 （學生參賽者費用全免）
| 展覽費用：
| 豁免展覽費用
* 入圍決賽的作品將享有港幣 600 元報名費豁免優惠，故實際展覽費為港幣 2,900 元
** 詳情請參閲智營薈際官網：https://www.sdawards.org.hk
https://www.sdawards.org.hk
https://www.facebook.com/SDG2026/
https://www.instagram.com/smart.design.global
關於智營薈際
智營設計，席捲全球！
智營薈際（SDG）從香港智營設計大賞（智營大賞）演變而來，旨在提升設計界的創新與協作。建基於過去十四屆智營大賞累積的寶貴經驗，我們建立了一個由業界資深專業人士組成的網絡，以支持新興人才的發展。透過集結往屆得獎者的真知灼見和行業回饋，我們將以無限創意碰撞市場潛力，重新定義香港創意生態，確保SDG不僅表彰卓越設計，更能滿足全球市場當前與未來的需求。
智營薈際網頁︰https://www.sdawards.org.hk
關於香港出口商會
香港出口商會乃於 1955 年 5 月，依香港公司法註冊為有限負債的非牟利商會團體。致力協助香港出口商拓展商機及提升市場價值，促使香港發展成為貿易中樞。以服務業界為主，並以出口貿易為核心價值，商會透過與政府聯繫、倡議不同項目、籌辦研討會、商務聚會、商貿考察團及展覽會等，協助會員拓展業務。除此之外，更適時發放最新的本地與國際貿易資訊，提供網上產品展示，及搜尋服務以作額外宣傳，進一步推廣香港之出口貿易和提升市場競爭力。
香港出口商會網頁︰https://hkexporters.org.hk/
關於文創產業發展處
文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。
文創產業發展處網頁：www.ccidahk.gov.hk
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。