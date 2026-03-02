「智營薈際大賞 2026」最後召集 啟動雙重機遇賦能本地設計出海

香港出口商會乃於 1955 年 5 月，依香港公司法註冊為有限負債的非牟利商會團體。致力協助香港出口商拓展商機及提升市場價值，促使香港發展成為貿易中樞。以服務業界為主，並以出口貿易為核心價值，商會透過與政府聯繫、倡議不同項目、籌辦研討會、商務聚會、商貿考察團及展覽會等，協助會員拓展業務。除此之外，更適時發放最新的本地與國際貿易資訊，提供網上產品展示，及搜尋服務以作額外宣傳，進一步推廣香港之出口貿易和提升市場競爭力。



香港出口商會網頁︰ https://hkexporters.org.hk/

