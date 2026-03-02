2026中國家博會（廣州）：設備配料展將鏈接全球供應鏈

廣州2026年3月2日 /美通社/ -- 第57屆中國（廣州）國際傢俱博覽會（簡稱「中國家博會（廣州）」）將於3月18日至21日、28日至31日在廣州舉辦。本屆展會以「鏈-新」為主題。作為展會核心板塊，中國廣州國際傢俱生產設備及配料展覽會（簡稱「設備配料展」）將於3月28日至31日同步舉辦，以「鏈接世界」（Connect the World）為主題，打造高效鏈接產業鏈資源的全球平台，向國際觀眾展現家居供應鏈的升級與創新成果。

本屆展會將打造三大協同創新展區，設置沉浸式場景化展示，並推出助力行業交流的互動活動，旨在樹立世界級的行業標桿。