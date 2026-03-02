研發合作最新進展：緊湊型可調式超透鏡模組推進3D非接觸式指紋生物辨識技術邁向智能手機整合應用

新加坡2026年3月2日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」）宣布推動開發一款針對3D非接觸式指紋生物辨識技術的緊湊型光學模組，旨在支援未來智能慧手機整合應用的可能性。本項目在現有3D感測技術基礎上進一步優化，透過縮減光學堆疊體積並引入電子調諧技術，以取代傳統機械運動，從而提升影像性能與系統可靠性。 本項計畫與一家新加坡國家級半導體研發機構合作進行，該機構致力於先進半導體技術的商業化。此合作有助於加速尖端光學研究成果邁向可量產與可擴展的解決方案，以應用於下一代安全身分識別系統。

此光學模組的核心為一組可調式平面透鏡堆疊結構，由兩片超薄超透鏡組成。與傳統弧形鏡頭不同，這些具奈米結構的平面光學元件能在極為緊湊的架構內精準聚焦與控制光線。每片超透鏡皆製作於玻璃基板上，兩者之間以約100微米厚的液晶（LC）層分隔，其厚度大致相當於一根人類頭髮。 透過在液晶層上施加電壓，可以對堆疊體的光學特性進行電子調節，使其於極小體積內達到可變焦光學響應，無需傳統體積龐大或易受損的機械對焦組件。 設計規格上，每片直徑2.0毫米的超透鏡安裝於厚度0.775毫米的玻璃基板上，形成1.65毫米的光學堆疊，整體模組目標厚度約5毫米，以支援安裝於尺寸受限的消費性電子設置中。該展示樣機採用波長532奈米的綠光作為光源，搭配單色影像感測器與控制電路，用於在受控環境下捕捉高細節紋理的指紋立體特徵。

MetaOptics系統開發副總裁Tobias W. W. Mass博士表示：「我一直致力於研究像素尺寸極小的液晶式空間光調制器（LC-based Spatial Light Modulators, SLMs），這是一類極具挑戰性的電光系統，需要在極其緊湊的結構中實現穩定且可重現的調諧效果。將此經驗應用於建立超透鏡影像系統的自動對焦機制，是MetaOptics邏輯上的技術延伸。我們選擇液晶調諧方案，是因為此科技平台成熟且具高度光學設計自由度，同時可實現全電子控制。與以VCM為基礎的機械對焦機制相比，我們的方案更具可量產性與良率優勢。」

他補充道：「此研發計畫直接建立於我們第一代3D非接觸指紋模組的核心經驗之上。透過這款新一代可調式超透鏡解決方案，我們預期可將模組厚度顯著縮減至約5毫米封裝尺寸，便於安裝於空間受限的消費性電子產品中，如5G智能手機與筆記型電腦。值得一提的是，市場上多數生物辨識模組屬於被動式設計，而我們的可調式超透鏡堆疊採主動式光學架構，可電子方式自動優化指紋成像品質，藉由提升3D辨識精度，提供更高安全性，同時實現潔淨、無接觸的操作體驗，取代傳統接觸式2D指紋方案。」

公司計劃於2027年1月在美國拉斯維加斯舉行的CES 2027展會上展示此新一代3D生物辨識可調式光學模組。該模組搭載先進可調式超透鏡，不僅大幅提升指紋細節成像精度，亦具備更小型化結構及更佳衛生性，相較現有2D生物辨識技術性能更為優越。 隨著研發進展，本公司將持續發布進一步更新。 董事會謹此公告 程章金

執行主席

2026年3月2日 關於 MetaOptics Ltd MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

