新華絲路：德化攜「三大願景」走進日內瓦 文明互鑒與產業共贏同頻共振

在「全球治理與企業高質量發展專題」研討會期間，中國福建省德化縣舉辦了「中國白•德化瓷」宣傳推介活動，旨在推動文化遺產與全球發展相融合，促進產業高質量發展。

這些融合傳統美學與現代設計的展品吸引了聯合國官員、多國駐日內瓦使節及中瑞政界、商界、文化界嘉賓駐足品鑒，沉浸式感受中國陶瓷文化的獨特魅力。

北京2026年3月2日 /美通社/ -- 2月24日，30餘件德化白瓷佳作在瑞士日內瓦萬國宮展出，展現了中國傳統工藝的當代活力。

據悉，在「中國白•德化瓷」主題推介活動現場，同步舉行了「中國白•德化瓷」瑞士日內瓦推廣展示中心揭牌儀式。德化縣委書記方俊欽表示，此次瑞士日內瓦推廣展示中心揭牌，將為德化陶瓷深耕歐洲市場邁出關鍵一步。

德化已形成超760億元人民幣的陶瓷產業集群，產品遠銷全球190多個國家和地區，成為重要的陶瓷生產與創新基地。該縣已建立起從設計、製造到營銷的完整產業鏈，並應用AI輔助設計、3D打印等先進技術。

德化還不斷加強全球品牌建設和知識產權保護，其知識產權保護經驗被世界知識產權組織確立為版權保護優秀案例示範點。