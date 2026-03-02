YY Group馬來西亞子公司擬將零售促銷員規模擴充五倍 2026目標營收1400萬美元

戰略擴張深化零售市場滲透，強化並豐富營收渠道 新加坡2026年3月2日 /美通社/ -- 全球領先的按需人力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣布，旗下子公司YY Circle Malaysia預計2026年實現營收約1400萬美元。該業績將依托公司在馬來西亞各大連鎖超市的零售促銷員團隊規模從120人擴充至600人來實現。 馬來西亞零售市場規模龐大且持續增長，零售促銷員崗位需求旺盛。該公司在此業務板塊的戰略性運營擴張，預計將為YY Circle Malaysia帶來15%至20%的營收增長，成為該子公司除酒店核心業務外的重要增長引擎。該公司將通過自主研發的YY Circle平台對這支團隊進行管理，以規模化、數據化的方式提供可靠的排班、調配及績效追蹤解決方案。

YY Group東南亞區總監Ken Teng表示：「我們對這支專業零售團隊的快速擴容，彰顯了集團數字化平台的多元適配能力。擴大在馬來西亞零售市場的布局，能夠豐富我們的服務結構，構建更具韌性的營收基礎，同時為後續向更多垂直領域拓展奠定基礎。」 YY Group首席執行官Mike Fu說道：「馬來西亞是我們首個實現規模化發展的海外市場，此次將零售促銷員規模擴充五倍，充分反映出當地市場對我們專業人力解決方案的強勁需求。此次擴張不僅鞏固了公司2026財年整體營收增長態勢，還提升了YY Circle Malaysia在國內知名品牌中的影響力，為更廣泛的業務增長鋪平道路。」

關於YY Group Holding Limited YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。 依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。 如需了解更多公司信息，可訪問官網： https://yygroupholding.com/ 。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯系人

Jason Phua Zhi Yong

YY Group首席財務官

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/yy-group-20261400-302700713.html SOURCE YY Group Holding Limited