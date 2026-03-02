Supermicro 加強支援人工智能無線接入網絡及主權人工智能方案，旨在提供高效能、高效益且可擴展的人工智能基建

- 這些頂尖的基建解決方案配備最新中央處理器及圖形處理器，驅動人工智能原生電訊網絡，並支援可擴充的安全人工智能工廠
- Supermicro 正與 Nokia、SK Telecom 及 Telenor 等全球夥伴聯手，在巴塞隆拿世界流動通訊大會上示範實際用例
加州聖荷西和西班牙巴塞隆拿2026年3月2日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)/機器學習 (ML)、高效能運算 (HPC)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算領域的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商，Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 宣佈擴大對基建解決方案的支援，以推動主權 AI 平台及人工智能無線接入網絡 (AI-RAN) 的發展。 在巴塞隆拿世界移動通訊大會 (MWC) 這個全球最大的電訊行業盛會上，Supermicro 及其生態系統夥伴正展示一系列最新的實際用例，完美結合性能、效率與擴展空間。
Supermicro 董事長暨行政總裁 Charles Liang 表示：「若要將 AI 大規模引入無線接入網絡 (RAN)，就必須擁有專為電訊網絡而完善的基建。 隨著營運商在其網絡中融入智能技術，並推動主權 AI 策略，Supermicro 靈活的資料中心建構組件解決方案® (DCBBS) 及緊密的生態系統合作，讓其能快速部署高性能的節能解決方案，既確保資料主權，亦兼顧長遠擴展空間。」
隨著營運商尋求更高效率和自動化，AI 在電訊網絡中的應用正在迅速增長。 AI-RAN 將智能嵌入無線接入網絡 (Radio Access Network，RAN) 以完善頻譜、能源和性能，同時建立分佈式網絡，推動營運商和終端用戶的 AI 解決方案。
AI-RAN 需要特定的基建解決方案，以符合電訊網絡的獨特要求，亦能靈活擴充，並兼顧成本效益。 Supermicro 正擴展其廣泛的 AI-RAN 系統產品線，採用 NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) 設計，以支援 NVIDIA Blackwell 架構等最新技術，並將推出配備最新 NVIDIA ARC-Pro 的產品。
- ARS-111L-FR 是專為分佈式 RAN 工作負載而設的短深度 1U 系統。 系統搭載 NVIDIA Grace™ CPU C1，並兼容 NVIDIA ConnectX Ethernet® 適配器，提供高速網絡連接。 此外，此伺服器可容納最多 2 張低矮型圖形處理器 (GPU) 卡，例如專為 AI 工作負載而設的 NVIDIA L4。
- ARS-221GL-NR 作為高性能 2U Grace Superchip 系統，最多可搭載 2 個雙寬 NVIDIA GPU。 Supermicro 改良了系統以支援 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，使其能於整個電訊網絡處理嚴苛的 AI 工作。
- ARS-111GL-NHR 是 Supermicro 的 1U GH200 Grace Hopper™ Superchip 系統，配備整合式 GPU，中央處理器 (CPU) 與 GPU 之間更擁有高達 900GB/s 的 NVLink® 互相連接。 憑藉高速的晶片間傳輸頻寬，並兼容 NVIDIA BlueField® 資料處理單元 (DPU) 及 ConnectX 以太網絡適配器，NVIDIA Grace Hopper 搖身一變成為多功能的強大系統，既能協助研究，亦能駕馭網絡邊緣的 AI 推論任務。
主權 AI 所指的是企業在其掌控的基建、資料環境及合規框架之內，自行開發、部署及管理 AI 的能力。 市場對主權 AI 平台的需求日增，為電訊營運商帶來策略性機遇，其可提供位於國內、安全可靠的 AI 基建即服務，並在數碼經濟中開拓新的收入來源。
若要大規模實現主權 AI，必須有強大、節能、方便擴充的基建設施。 Supermicro 創新的 DCBBS，旨在協助機構快速部署及擴充 AI 資料中心。 模組化設計簡化擴充過程，先進的散熱與電源解決方案則提升運作效率。
在 MWC 上，Supermicro 正與業界領先企業合作，示範能推動 AI 加速的實際部署及用例。
- 北歐頂尖電訊供應商 Telenor 推出了 Telenor AI Factory，這是挪威首個主權 AI 雲端平台。 此平台專為企業、初創公司及公共機構而設，於挪威境內提供完全由 NVIDIA GPU 加速的基建，確保資料絕不流出國境以外。 Telenor AI Factory 集安全保障、擴展空間與可持續發展於一身，不僅降低企業引入 AI 的門檻，縮短了部署週期，更能確保敏感資料處理完全合規。 這令 Telenor 超越傳統電訊營運商的身份，成為主權 AI 服務的策略供應商。
- 南韓頂尖電訊商 SK Telecom 則構建 Haein Cluster，也就是為大規模 AI 工作負載及提升國家競爭力而設計的主權 AI 基建平台。 此集群配備超過 1,000 台搭載 NVIDIA Blackwell GPU 的 Supermicro AI 伺服器，是南韓其中一個最高性能的 AI GPU 集群。 此集群託管於 SK Telecom 的加山 AI 數據中心 (Gasan AI Data Center)，提供 GPU 即服務，支援訓練、推論及模型開發工作。 Haein 於南韓境內為企業及國家 AI 項目提供安全可靠的支援，從而開拓更多服務機遇。
- 全球電訊、網絡基建及技術創新領導品牌 Nokia，正展示多款基於 Supermicro 硬件而建的解決方案。 AnyRAN 是 Nokia 推出的軟件套裝，旨在讓流動營運商及企業可在任何基礎設施上部署雲端原生軟件，從而以靈活方式構建 RAN。 Supermicro 的 1U Grace Hopper 系統 ARS-111GL-NHR 已通過驗證，可運行 AnyRAN。 此外，Nokia 亦推出基於 Supermicro AS-8125GS-TNMR2 伺服器並且通過驗證的基建設計，專為混合式 AI/ML 訓練及推論而設。
- • 越南頂尖 5G 網絡基建解決方案供應商 Viettel High Tech，已按照 Open RAN 標準，建成大型 5G 網絡。 採用開放的分解式基礎設施，讓 Viettel High Tech 得以加快新技術及應用的實施，同時大幅節省成本。 Supermicro 的短深度 1U 邊緣伺服器，便是 Viettel High Tech 基礎設施中所採用的系統之一。 這些系統靈活百搭、性能優異、卓越創新，確保為 5G 及先進無線網絡提供最理想的支援。
如欲了解更多 Supermicro 為 AI-RAN 及主權 AI 網絡而設的方案，歡迎於 3 月 2 日至 5 日蒞臨巴塞隆拿 2026 年世界流動通訊大會的 2D35 展位參觀。
關於 Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) 是應用完善整體 IT 解決方案領域的全球領導企業。 Supermicro 成立於美國加州聖荷西，並選擇以此為營運總部，致力為企業、雲端、AI 及 5G 電訊/邊緣 IT 基建，率先提供引領市場潮流的突破性方案。 我們是整體 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件及支援服務。 Supermicro 憑著在主機板、電源及機箱設計領域的深厚專業知識，強化自身的研發與製造能力，為全球客戶帶來從雲端到邊緣的跨世代創新。 我們的產品均由內部團隊設計及製造（地點包括美國、亞洲及荷蘭），善用全球營運方式實現具規模運作及效率。產品設計亦更臻完善，旨在降低總擁有成本 (TCO) 並減少對環境的影響（綠色運算）。 屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，賦予客戶豐富的選擇。各種系統由可重用的靈活構建模塊所締造，支援多種規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源及散熱方案（空調、自然冷卻或液冷），讓客戶為其特定的工作負載及應用，建構出最理想的配置。
Supermicro、Server Building Block Solutions 及 We Keep IT Green 均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及／或註冊商標。
所有其他品牌、名稱及商標則歸屬其各自擁有人。
