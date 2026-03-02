海信蟬聯2025年全球百吋以上電視、激光電視出貨量雙榜首

青島2026年3月2日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信再度確立了其在全球大屏電視市場的龍頭地位。據Omdia發布的2025年全球電視全年出貨數據顯示，海信已連續三年（2023-2025年）蟬聯全球百吋及以上電視市場出貨量榜首，2025年該品類全球出貨份額高達57.1%。

同時，海信在2025年全球激光電視市場依舊保持出貨量第一的位置，實現該品類全球七連冠，全球市場占有率達70.3%。這一系列成績印證了海信在大屏電視這一兼具規模與技術壁壘的戰略核心品類中的絕對領先優勢。