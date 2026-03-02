智啟未來，中興通訊攜全棧AI創新成果閃耀MWC26巴塞羅那

西班牙巴塞羅那2026年3月2日 /美通社/ -- 2026年世界移動大會（MWC26巴塞羅那）將於3月2日至5日在西班牙巴塞羅那舉行。中興通訊以「智啟未來」為主題，秉持「All in AI，AI for All」核心理念，將全面展現「連接+算力」戰略升級的最新成果，與全球夥伴攜手共築「開放、安全、普惠」的數智未來。 中興通訊展台位於Fira Gran Via 3號展館3F30展位，將攜智能內生的網絡連接、高效低碳的智算基礎設施、智慧創新的家庭及個人終端等全棧前沿解決方案與產品精彩亮相。

全場景佈局AI，賦能四大核心板塊煥新登場 本次展會，中興通訊將圍繞AI與ICT產業的深度融合，打造AI賦能網絡、AI算力、AI家庭、個人智能終端四大核心展示板塊，從基礎設施到終端應用，從技術架構到商業落地，構建起全場景、全鏈路的數智化解決方案體系。 在AI賦能網絡領域，中興通訊針對移動網絡、光網絡、園區網絡、複雜網絡運維等多場景打造定制化創新方案。面向移動網絡，以AI原生能力架構持續孵化產品方案創新，構建極效基礎設施、打造L4自智新範式、拓展連接+AI價值經營新空間。面向全光網，從「光纖化」、「全光網」到「AI全光網」的三階段，依托TCO最優建網，加速光纖化改造；以「速率變現、體驗變現、服務變現」為核心抓手，推動ARPU穩步提升；並最終通過AI全光網，打造超寬、超感、超智的網絡底座，全方位助力運營商實現商業價值躍升。此外，HI-NET優智承載網通過C+L全頻一體化1.6Tbps、內置AI算力等領先技術，為萬智互聯時代提供高性能、高智能網絡底座。面向園區場景，首發5-in-1 50G PON融合業務網關，以及實現光、視、算、存一體化的企業級FTTR網關等創新產品，助力運營商從提供「企業外側一根線」向交付「內部一張智慧網」全面升級，成為其拓展企業市場的關鍵抓手。面向複雜網絡運維與價值經營，基於TMF標準的AIR Net自智網絡方案，採用開放式分層智能架構，打造Agent化的全棧自智網絡產品，已聯合多家運營商完成高階自智網絡部署，實現降本增收的商業實效。

AI算力作為數智化發展的核心底座，是中興通訊本次展示的重點領域。面向數據中心，彈性智算數據中心方案憑借高度模塊化設計將建設時間縮短40%，冷板式、浸沒式等多液冷技術與800V高壓直流方案讓能效提升25%，搭配安全高壓鋰電實現效率與安全雙重保障；面向智算基礎設施，發揮算網協同和軟硬協同優勢，靈活構建全場景、最佳TCO的AI系統級解決方案；面向企業數智化基礎設施，打造全棧式、安全化、工程化的企業級AI智能體Co-Claw，融入辦公、研發、運營全流程，全面提升企業效率；面向可持續發展，致力於「讓算力觸手可及，用AI賦能千行百業」，落地多個教育、醫療數智化創新應用，實現資源平權、AI普惠；面向生態和應用，依托業務覆蓋全球160餘個國家和地區的出海經驗，公司正攜手全球夥伴打造繁榮的算力生態，實現生態共贏。

在AI家庭方面，中興通訊在家庭智能終端市場持續保持行業領先，年發貨量連續兩年突破1億只，CPE、IP機頂盒、Wi-Fi 7終端及FWA&MBB全球發貨量穩居第一。面向AI時代，公司以「連接為基、屏為媒、AI為核」構建新一代業務架構，實現「屏幕隨行、服務隨心」的智慧體驗，率先推出業界首款XGS-PON+Wi-Fi 8 CPE，築牢萬兆連接底座；發佈全球首款「雙腦雙屏 • 全域智聯」AI中屏，並打造業界首家覆蓋「大–中–小」全系列的AI雲電腦終端，樹立多屏媒介新標桿；通過業界首發的端雲協同一體化管理平台，實現AI端到端調度，完成從連接到場景智能的整體賦能。

在個人智能終端方向，作為AI手機先鋒，中興通訊以「創新力+行動力」引領前沿AI技術創新與商用普及，深度融合AI與手機硬件、軟件及生態系統，打造人機交互新範式，讓AI從工具轉變為人機共生的智能體夥伴。面向遊戲電競，中興通訊從Born to Win到Win More Games，以紅魔和努比亞Neo系列遊戲手機為支點，打造最懂年輕人生活方式的科技品牌；面向FWA & MBB, 5G for All，連續5年市場份額全球第一，戰略升級「連接+」，打造綠色、智能、安全的人、車、家全場景連接。

八大核心技術成果亮相，系統呈現創新進展 展會期間，中興通訊將展示八項核心技術創新成果，涵蓋網絡演進、智算底座、智能體平台及終端創新等方向，體現公司在關鍵技術自主研發、系統架構優化及產業化落地方面的持續突破，為行業數智化升級提供堅實支撐。 AIR MAX： 以全棧AI 10大能力為核心，構建AI原生基礎設施、L4自智運營、變現引擎三層能力體系，持續推動技術架構升級、生產效率升級、商業模式升級，構建「以AI服務AI」的移動網絡新範式。

以全棧AI 10大能力為核心，構建AI原生基礎設施、L4自智運營、變現引擎三層能力體系，持續推動技術架構升級、生產效率升級、商業模式升級，構建「以AI服務AI」的移動網絡新範式。 GigaMIMO： 作為6G關鍵技術突破，全球首創U6G頻段2000+天線陣子6G原型系統，在AI算法驅動下實現容量較5G-A提升10倍；現場將展示GigaMIMO原型機，及業界首個U6G頻段 AI 融合沉浸式業務，重塑人與智能體交互的新範式。

作為6G關鍵技術突破，全球首創U6G頻段2000+天線陣子6G原型系統，在AI算法驅動下實現容量較5G-A提升10倍；現場將展示GigaMIMO原型機，及業界首個U6G頻段 AI 融合沉浸式業務，重塑人與智能體交互的新範式。 200G PON： 業界首款多ONU突發200G PON樣機，速率高達200Gbps。

業界首款多ONU突發200G PON樣機，速率高達200Gbps。 超節點： 採用OEX創新正交架構，3零線纜設計，靈活兼容多種GPU，單機櫃可支持128個GPU，支持Scale-up和Scale-out融合組網，多種規格靈活擴展。

採用OEX創新正交架構，3零線纜設計，靈活兼容多種GPU，單機櫃可支持128個GPU，支持Scale-up和Scale-out融合組網，多種規格靈活擴展。 Co-Sight智能體工廠： 打造精準、可靠、安全的工業級智能體，Co-Sight在GAIA、HLE評測中連續蟬聯第一。

打造精準、可靠、安全的工業級智能體，Co-Sight在GAIA、HLE評測中連續蟬聯第一。 Wi-Fi 8： 業界首發linkpro® plus Wi-Fi 8方案，憑借多項核心技術與超110件全球專利，打造了高穩定性極速網絡。

業界首發linkpro® plus Wi-Fi 8方案，憑借多項核心技術與超110件全球專利，打造了高穩定性極速網絡。 AI中屏： 全球首推「雙腦雙屏 • 全域智聯」AI中屏，融合娛樂、通信、安防與智控全場景。

全球首推「雙腦雙屏 • 全域智聯」AI中屏，融合娛樂、通信、安防與智控全場景。 AI手機先鋒：努比亞M153豆包手機助手技術預覽版，實現無縫跨應用任務的全新體驗。該產品於2025年12月面向中國市場發佈。 展會期間，中興通訊將舉辦AI新物種發佈會、nubia Neo和REDMAGIC遊戲新品發佈會、AIR MAX未來網絡解決方案發佈會以及多場客戶聯合發佈活動，為業界呈現系列創新產品；並將參與由GSMA舉辦的5大主題論壇，與全球運營商客戶、行業夥伴、意見領袖就企業創新、數智基礎設施、AI連接、科技普惠等熱點話題，分享最新洞見及案例實踐，攜手客戶加速行業智能創新。 人工智能與通信技術激盪共振，連接能力與算力底座交匯生長，虛實世界深度融合，智能浪潮奔湧而來，構建了一個由算法驅動、萬物協同的「智商時代」。3月2日至3月5日，請與中興通訊「智啟未來」。

欲瞭解更多詳情，請參閱：

https://www.zte.com.cn/china/about/exhibition/mwc26.html 媒體咨詢:

ZTE Corporation

Communications

Email: [email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aimwc26-302701126.html SOURCE 中興通訊股份有限公司