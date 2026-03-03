RIMAN榮獲2026年iF設計獎，進一步鞏固其全球品牌領導力

韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 高端韓國護膚與健康品牌 RIMAN 宣佈，其ICD Dermatology系列的精華導入液、精華液及面霜，榮獲2026年iF設計獎殊榮-(包裝設計類別)。此系列的包裝設計以極簡而精緻的方式，重新演釋RIMAN標誌性核心成分Giant BYoungPool™（巨型積雪草）。獨特的「Greenish Ivory（青象牙色）」靈感源自Lava BYoungPool Water™(積雪草能量原萃)，象徵清澈與生命力， 並 同時體現濟州熔岩能量水與Giant BYoungPool™之間的協同效應。這色調展現了自然的純淨與能量，同時呼應品牌以科學為核心的護膚理念。這套獨特且具識別性的色彩體系，彰顯了RIMAN將傳統天然成分與前沿科研相融合的品牌定位。

瓶蓋表面的獨特紋理設計，靈感源自濟州島火山玄武岩，其以天然過濾熔岩能量水而聞名。這觸感細節不僅超越了裝飾層面，更承載品牌的起源與理念，並強化了RIMAN與濟州純淨自然環境之間的真實連結。

RIMAN全球首席銷售官Youngsu Hwang表示：「這項殊榮不僅代表著設計上的成就，也印證了我們以成分為核心的理念，以及長期以來將科研、創新與品牌識別深度融合的承諾。 我們將持續推動 RIMAN 在全球市場展現獨特的品牌價值。」

由德國iF International Forum Design GmbH主辦的iF設計獎，是全球公認的權威設計獎項，每年評選數以千計的參賽作品。其嚴格的評審機制，從創新性、功能性、美學表現、消費者體驗及可持續性等多方位進行評估。此次獲獎充分肯定了RIMAN在國際頂級舞台上的競爭實力，體現了其對科學驅動研發、專屬成分創新及高端品牌設計的持續投入。