RIMAN榮獲2026年iF設計獎，進一步鞏固其全球品牌領導力

韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 高端韓國護膚與健康品牌RIMAN宣佈，其ICD Dermatology系列的精華導入液、精華液及面霜，榮獲2026年iF設計獎殊榮-(包裝設計類別)。此系列的包裝設計以極簡而精緻的方式，重新演釋RIMAN標誌性核心成分Giant BYoungPool™（巨型積雪草）。獨特的「Greenish Ivory（青象牙色）」靈感源自Lava BYoungPool Water™(積雪草能量原萃)，象徵清澈與生命力，
並同時體現濟州熔岩能量水與Giant BYoungPool™之間的協同效應。這色調展現了自然的純淨與能量，同時呼應品牌以科學為核心的護膚理念。這套獨特且具識別性的色彩體系，彰顯了RIMAN將傳統天然成分與前沿科研相融合的品牌定位。
瓶蓋表面的獨特紋理設計，靈感源自濟州島火山玄武岩，其以天然過濾熔岩能量水而聞名。這觸感細節不僅超越了裝飾層面，更承載品牌的起源與理念，並強化了RIMAN與濟州純淨自然環境之間的真實連結。
RIMAN全球首席銷售官Youngsu Hwang表示：「這項殊榮不僅代表著設計上的成就，也印證了我們以成分為核心的理念，以及長期以來將科研、創新與品牌識別深度融合的承諾。 我們將持續推動 RIMAN 在全球市場展現獨特的品牌價值。」
由德國iF International Forum Design GmbH主辦的iF設計獎，是全球公認的權威設計獎項，每年評選數以千計的參賽作品。其嚴格的評審機制，從創新性、功能性、美學表現、消費者體驗及可持續性等多方位進行評估。此次獲獎充分肯定了RIMAN在國際頂級舞台上的競爭實力，體現了其對科學驅動研發、專屬成分創新及高端品牌設計的持續投入。
未來，RIMAN 將持續加大對前沿科研、可持續產品開發及優化品牌設計的投入，為全球消費者提供更具價值的美妍方案，並進一步鞏固其作為全球K-beauty領導品牌的地位。
如需了解更多信息，請瀏覽：www.riman.com。
關於RIMAN
RIMAN成立於2018 年，總部位於韓國，是一家通過濟州本土天然成分與前沿創新科技重新定義K-beauty的全球美妝與健康企業。公司對從原料種植到產品研發的整個價值鏈進行垂直管理，其中包括其標誌性成分Giant BYoungPool™——這新一代積雪草品種已在韓國和美國獲得為期20年的植物新品種權(PVP)保護。
秉持創造令人喜愛的差異化價值的理念，RIMAN致力於打造創新且值得信賴的護膚與健康解決方案，賦能全球消費者展現最耀眼的自我。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/riman2026if-302701016.html
SOURCE RIMAN Inc.